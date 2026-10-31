DIAN prepara nuevas medidas contra la evasión y el contrabando en Colombia

El Gobierno anunció que presentará nuevas iniciativas normativas para fortalecer los controles aduaneros y tecnológicos en Colombia, con el propósito de combatir la evasión tributaria, el contrabando y las economías criminales. La medida será impulsada conjuntamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Hacienda.

El anuncio fue realizado por la Presidencia y explicado por el director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, quien explicó que las nuevas propuestas buscan actualizar el marco legal para responder a las modalidades delictivas que involucran estructuras criminales nacionales e internacionales, así como fenómenos como la cibercriminalidad.

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Según el funcionario, estas actividades no solamente afectan los ingresos del Estado, sino que también representan riesgos para la seguridad nacional, la salud pública, la competencia económica y el desarrollo del país.

Uno de los principales resultados presentados por la entidad corresponde a las operaciones de control aduanero. Desde el inicio de este Gobierno y hasta el pasado 11 de octubre, la DIAN realizó 4.259 aprehensiones de mercancía que circulaba ilegalmente en el país, por un valor superior a los 151.000 millones de pesos.



De acuerdo con el director de la entidad, esta cifra representa un incremento del 82,6 % frente al mismo periodo del gobierno de Gustavo Petro, cuando el valor de la mercancía retenida fue cercano a los 83.000 millones de pesos.

Entre los productos con mayores afectaciones por estas operaciones se encuentran textiles y confecciones, cigarrillos y productos de tabaco, maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos.

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Velásquez también destacó algunos procedimientos recientes, entre ellos un operativo realizado en Cali entre el 24 y el 27 de septiembre, en el que las autoridades intervinieron una bodega clandestina y encontraron más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, perfumería y juguetería. La mercancía fue avaluada en 38.520 millones de pesos.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en la vía Bosconia-El Paso, en el departamento del Cesar, donde el pasado 20 de octubre fue retenido un vehículo de carga que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, valoradas en más de 4.130 millones de pesos.

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El director de la DIAN explicó que la entidad también tiene en marcha un plan para aumentar el recaudo y fortalecer las finanzas públicas, que contempla tres líneas de acción. La primera es la recuperación de cartera, mediante una estrategia para priorizar las obligaciones tributarias pendientes e incentivar que los contribuyentes se pongan al día.

La segunda corresponde a la lucha contra la evasión. Para esto, la entidad utilizará herramientas de análisis de información, facturación electrónica, información exógena y datos sobre activos en el exterior y criptoactivos, con el propósito de identificar operaciones utilizadas para evadir impuestos o facilitar el contrabando. Y, por último, el tercer componente es la facilitación y promoción de la cultura tributaria, mediante la simplificación de los trámites y el acercamiento de la entidad a los contribuyentes.