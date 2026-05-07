Directora de la UPME defiende su puesto con experiencia que no había mencionado antes

Indira Portocarrero, la directora de la Unidad de Planeación Minero Energética, es parte de la larga lista de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro cuyos nombramientos han sido demandados por no cumplir los requisitos para el cargo. Hoy está defendiendo su nombramiento con una experiencia laboral que no había mencionado previamente.

Según la demanda que estudia hoy el Consejo de Estado, Portocarrero no tiene los 6 años de experiencia en cargos de responsabilidad en el sector que se exigen para el cargo. Sin embargo, sus abogados dicen que ya tenía 6.8 años de experiencia válida y que, además, estuvo vinculada por más de 5 años a Consultoría Regulatoria S.A.S. como directora de consultoría.

El paso de Portocarrero por Consultoría Regulatoria no había sido mencionado por ella durante su proceso de nombramiento como directora de la UPME y tampoco aparecía cuando aspiraba a ser asesora del Ministerio de Minas.



¿Qué dice la certificación que presentó la directora de la UPME al Consejo de Estado?

Es más, la certificación tiene fecha del 17 de marzo, cuando ya la demanda había sido presentada y, según constató Blu Radio con la compañía, esa certificación solo fue solicitada hasta este año.

“Nunca estuvo en la nómina nuestra; lo que hicimos fue por prestación de servicios. Pero, pues, sí, digamos, como en la dirección de algunos estudios en particular o alguna asesoría de esas permanentes que tenemos”, explicó Mauricio Gómez, el líder de la compañía Consultoría Regulatoria.



Gómez no recordaba detalles adicionales del papel de la señora Portocarrero en la compañía.

Consultoría Regulatoria no solo se dedica a asesorías a compañías del sector, sino que además estructura proyectos de generación en materia de energía eléctrica y luego vende a inversionistas las compañías titulares de esos proyectos para que los desarrollen, por lo cual los nombres de Gómez y su equipo aparecen en decenas de empresas creadas en los últimos años.

Blu Radio contactó a Indira Portocarrero directamente y a través de su oficina de prensa para obtener comentarios, pero no fue posible al cierre de esta nota.