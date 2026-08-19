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Blu Radio  / Economía  / Dólar HOY en Colombia cae y se ubica en $3.098,79: así se comporta este miércoles

Dólar HOY en Colombia cae y se ubica en $3.098,79: así se comporta este miércoles

Durante las operaciones de este miércoles, la divisa ha registrado un máximo de $3.070 y un mínimo de $3.064,50.

Dólar
Colombia recibe miles de millones de dólares en remesas al año.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El dólar en Colombia mantiene una tendencia a la baja. Este miércoles 19 de agosto, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.098,79, después de registrar una caída de $29,86 frente al valor establecido para la jornada anterior.

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La cifra representa una variación negativa de 0,95 % y mantiene al dólar por debajo de los $3.100 y las cotizaciones continúan mostrando movimientos a la baja.

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¿Cómo se está comportando el dólar HOY miércoles?

De acuerdo con los datos del Banco de la República, el dólar se cotiza en $3.065,95, es decir, $32,84 por debajo de la TRM vigente de $3.098,79.

Durante las operaciones de este miércoles, la divisa ha registrado un máximo de $3.070 y un mínimo de $3.064,50. La cotización se mantiene, por tanto, por debajo de la tasa oficial de referencia establecida para el día.

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La TRM de $3.098,79 fue calculada con base en las operaciones hechas durante el martes 18 de agosto. Ese día, el dólar comenzó en $3.135, alcanzó un máximo de $3.140 y llegó a un mínimo de $3.082,61, antes de cerrar en $3.094,91.

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La jornada del martes registró una volatilidad de $57,39 y se hicieron 1.496 operaciones, con un movimiento estimado de US$1.062,266 millones.

El dólar acumula fuertes caídas

Los datos muestran que la divisa ha venido perdiendo valor frente al peso colombiano durante diferentes periodos de comparación.

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Frente a la semana anterior, la TRM registra una caída de 0,71 %, equivalente a $22,28. En comparación con el comienzo de agosto, la disminución es de 1,44 %, unos $45,35.

La diferencia es mayor al comparar con un mes atrás: la caída alcanza 5,02 %, equivalente a $163,79. Frente al trimestre anterior, el descenso es de 18,38 %, mientras que respecto al semestre anterior llega a 15,55 %.

En lo corrido de 2026, la TRM ha disminuido 17,52 %, una diferencia de $658,29. Frente al mismo periodo del año anterior, la caída alcanza 22,90 %, equivalente a $920,45.

La tendencia actual y la tendencia previa aparecen clasificadas como “baja”, mientras que el mercado spot registra una volatilidad de 0,41 %.

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