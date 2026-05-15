Economía colombiana creció 2.2% en el primer trimestre del 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó que la economía colombiana registró un crecimiento de 2,2 % durante el primer trimestre de 2026. Solo en marzo, la actividad económica tuvo una expansión de 4 %, en medio de expectativas sobre el comportamiento de sectores clave como comercio, servicios e industria.

La economía colombiana creció 2,2 % durante el primer trimestre de 2026, según las cifras conocidas este viernes sobre el comportamiento de la actividad económica del país.

De acuerdo con los datos oficiales, el crecimiento correspondiente al mes de marzo fue de 4 %, un resultado que marca un repunte frente a meses anteriores y que genera expectativa sobre el desempeño de varios sectores productivos durante el resto del año.

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