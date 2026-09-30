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Blu Radio  / Economía  / Ecopetrol realizó tres nuevos nombramientos en su alta gerencia

Ecopetrol realizó tres nuevos nombramientos en su alta gerencia

Los cambios incluyen las vicepresidencias Legal y Secretaría General, Estrategia y Nuevos Negocios, así como Administrativa y de Servicios.

Ecopetrol
Ecopetrol
AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La compañía Ecopetrol anunció tres nuevos nombramientos en su alta gerencia, aprobados por la junta directiva en su sesión de este 30 de septiembre. Los nuevos ejecutivos deberán incorporarse a más tardar el 6 de octubre.

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Mónica Jiménez González asumirá como vicepresidenta Legal y secretaria General. Cuenta con más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, gobierno corporativo, estrategia empresarial, sostenibilidad y sector energético. Ya ocupó este cargo en Ecopetrol entre 2016 y 2022. También trabajó en GeoPark e ICR.

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Es abogada de la Universidad de los Andes y tiene estudios de posgrado en Colombia y la London School of Economics.

Mauricio Gutiérrez será vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios.

Es administrador de empresas de la Universidad Javeriana y tiene una maestría del IE Business School.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP

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Tiene más de 15 años de experiencia en banca de inversión, Oil & Gas y finanzas. Fue Managing Partner de GVC Capital y lideró áreas de banca de inversión y finanzas corporativas en CEDEM. También trabajó en la Contraloría General de la República y ProColombia.

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Camilo Rojas asumirá como vicepresidente Administrativo y de Servicios. Estará a cargo de los procesos de contratación y abastecimiento.

Es abogado y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, contratación estatal e integridad institucional. Fue ministro de Justicia encargado, viceministro de Política Criminal y secretario general de esa cartera. También trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la USPEC.

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La empresa señaló que los cambios buscan fortalecer capacidades clave para la nueva etapa de Ecopetrol, luego de los cambios que se han dado, alentados por la reorganización que se ha dado con la llegada del nuevo gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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