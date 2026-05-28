El modelo 'rinoceronte': los beneficios que trae para empresas y usuarios

Un nuevo modelo de startup está tomando fuerza en Latinoamérica el llamado modelo 'rinoceronte', una forma de construir empresas que busca algo distinto como crecer con ingresos reales, ser rentable de forma rápida y no depender de inversión constante.

En otras palabras, una startup rinoceronte es una empresa que no quiere parecer grande, sino ser sólida. En lugar de crecer aceleradamente gastando dinero, se enfoca en vender, operar bien y alcanzar el punto de equilibrio lo antes posible.

Este enfoque nació luego de que las cifras en la región mostraran que muchas empresas no logran sobrevivir más allá de sus primeros años.

Beneficios del modelo rinoceronte para empresas

En Colombia, la startup Bangk es un ejemplo de este concepto, pues adoptó un modelo de negocio rentable que en dos años alcanzó el punto de equilibrio y en menos de tres años ya genera utilidades, apalancándose a sí misma, sin tener que utilizar rondas de inversión consecutivas destinadas a financiar su sostenibilidad, contrario a la lógica del modelo unicornio.

Marco Gómez, cofundador de la fintech,explica cómo su empresa alcanzó ese nivel en tan poco tiempo:

“Nacimos a finales de 2022 y dedicamos todo el 2023 a validar el producto y construir la base tecnológica necesaria. En 2024, el mercado aceptó nuestra propuesta con un crecimiento de ingresos superior al 1.000 % y logramos los primeros tres meses en punto de equilibrio. Esa fue la señal de que el modelo era sostenible. Para 2025 consolidamos la operación con un aumento del 52 % en la facturación, alcanzando siete meses en equilibrio y cerrando el año con utilidades reales”.

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Por eso, este modelo se enfoca en lo básico, generar ingresos, sostenerse por sí mismo y construir un negocio que funcione en el tiempo. En sectores como el financiero, esto cobra aún más sentido, porque toca directamente la vida de las personas.

¿Qué es una startup? Foto: Freepik.

Beneficios que trae para los usuarios

Asimismo, este enfoque no solo cambia cómo funcionan las empresas, también trae beneficios concretos para quienes usan sus servicios, estos son algunos de ellos:

