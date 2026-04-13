“El problema es que sean excesivos”: CRC responde por alza en tarifas de celular e internet

El costo de los servicios de telefonía celular e internet volvió a meterse en la conversación de los colombianos, luego de que el DANE advirtiera que este rubro está impulsando la inflación. En un contexto donde cada vez más hogares dependen de la conectividad, la preocupación gira en torno a cuánto más podrían subir las tarifas.

En medio de ese panorama, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Felipe Díaz, explicó en Mañanas Blu qué está pasando en el mercado y qué acciones se están tomando para evitar que los usuarios terminen pagando más de lo debido.



Tarifas de celular en Colombia: ¿por qué están subiendo?

Díaz reconoció que el aumento en los precios es un tema que está bajo revisión, aunque hizo una precisión clave. “El problema de los aumentos de los precios es que los aumentos sean excesivos”, señaló, al explicar que históricamente este sector ha tenido incrementos por debajo de la inflación.

Sin embargo, el reciente comportamiento del índice de precios cambió el panorama. Por eso, la CRC ya participa en mesas técnicas con el Gobierno para analizar qué está impulsando estas alzas y si hay factores que puedan afectar la competencia.

Uno de los puntos que genera inquietud es la alta concentración del mercado, especialmente tras la integración de grandes operadores, lo que podría limitar las opciones para los usuarios.



CRC Foto: CRC

Competencia y control: las medidas que anuncia la CRC

Frente a ese escenario, la CRC puso en marcha varias estrategias para dinamizar el mercado. Entre ellas, fortalecer el acceso a infraestructura entre operadores, lo que permitiría que empresas más pequeñas compitan en mejores condiciones.

Además, Díaz explicó que se han tomado decisiones para facilitar que los usuarios puedan cambiar de operador sin trabas. La idea es que haya menos barreras de salida y que las compañías se vean obligadas a ofrecer mejores precios y servicios.

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También anunció la creación de un sistema de vigilancia permanente. “La comisión tiene que tomar medidas activas de monitoreo para identificar dónde realmente se están dando los incrementos en los precios”, afirmó.



Alertan a usuarios: qué viene para los precios

Aunque no todos los usuarios han sentido incrementos en sus facturas, la CRC confirmó que está analizando en qué segmentos se están presentando las alzas, si en nuevos clientes, portabilidad o planes antiguos.

Díaz indicó que algunas compañías han mantenido sus tarifas, mientras otras sí han hecho ajustes, lo que será clave para determinar si hay razones justificadas o posibles abusos. Con este seguimiento, la entidad busca anticiparse a posibles efectos negativos en el mercado y garantizar que los precios se mantengan dentro de rangos razonables.