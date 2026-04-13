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Blu Radio  / Economía  / “El problema es que sean excesivos”: CRC responde por alza en tarifas de celular e internet

“El problema es que sean excesivos”: CRC responde por alza en tarifas de celular e internet

El aumento en los precios de telefonía e internet prende alertas y la CRC anuncia medidas para vigilar el mercado y evitar abusos.

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