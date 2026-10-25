“El recorte debe ser de $100 billones”: experto revela el ajuste fiscal que debe hacer el Gobierno

Luis Fernando Mejía, analista económico, advirtió que Colombia necesita un ajuste fiscal de aproximadamente $100 billones en cuatro años para reducir el déficit y estabilizar las finanzas públicas. La propuesta contempla recortar entre $60 y $70 billones del gasto estatal y obtener entre $30 y $40 billones mediante medidas para fortalecer los ingresos.

Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, Mejía se refirió a la ley de emergencia o rescate fiscal que prepara el Gobierno y señaló que los inversionistas están a la espera de conocer las medidas que se adoptarán para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas.

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¿De cuánto sería el recorte presupuestal que necesita Colombia?

Mejía explicó que el Gobierno había hablado inicialmente de un recorte cercano a los $40 billones, equivalente al 2,2 % del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, posteriormente se planteó una reducción cercana a los $70 billones, alrededor del 3,5 % del PIB.



El economista sostuvo que el ajuste debe comenzar con el presupuesto de 2027. Según sus cálculos, sin medidas adicionales, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del PIB, por encima del 7,8 % registrado durante la pandemia.

“Colombia tiene que llegar a un déficit fiscal no superior al 3,5 % del PIB”, afirmó. Para lograrlo, agregó, se necesita una hoja de ruta que establezca cómo se reducirá el déficit entre 2027 y 2030.

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¿Qué impuestos y beneficios tributarios podrían revisarse?

El analista señaló que el fortalecimiento de los ingresos podría incluir una revisión de las exenciones tributarias, los subsidios y los beneficios sectoriales. Estas exenciones corresponden a tratamientos que permiten pagar una tarifa inferior a la general en determinados impuestos.

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Mejía explicó que también podría evaluarse si personas con ingresos de entre cuatro y seis millones de pesos comienzan a pagar impuesto de renta, aunque reconoció que esa discusión tendría dificultades políticas.

En el caso del IVA, indicó que la diferencia entre las tarifas reducidas y la general del 19 % representa un gasto tributario que podría entrar en la revisión. Según sus cálculos, el Estado sacrifica cerca de $80 billones anuales por este concepto.

¿Cómo aumentar el recaudo sin afectar la inversión?

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Mejía advirtió que Colombia ya tiene una tarifa de renta empresarial del 35 %, frente a una media mundial del 22 %. Por eso, consideró que el ajuste no debe consistir en aumentar la carga a quienes ya pagan impuestos. “Lo que tiene que ser el énfasis de esta eventual reforma que fortalezca los ingresos es ampliar las bases de tributación”, señaló.

El economista también pidió combatir la evasión fiscal, cuyo costo estimó en cerca de $100 billones, al sumar los impuestos de renta de personas y empresas y el IVA. A su juicio, ampliar el número de contribuyentes y reducir la evasión debe ser parte central del plan de ajuste fiscal.