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Blu Radio  / Economía  / Empresarios alertan "deterioro económico sin precedentes": piden suspender impuesto al patrimonio

Empresarios alertan "deterioro económico sin precedentes": piden suspender impuesto al patrimonio

En 10 días, las empresas tendrían que pagar la primera cuota del impuesto al patrimonio decretado al amparo de la emergencia económica por las lluvias en el norte del país.

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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