Empresarios alertan "deterioro económico sin precedentes": piden suspender impuesto al patrimonio

El Consejo Gremial Nacional, en representación de más de 30 gremios de la producción, le pide a la Corte Constitucional que suspenda de inmediato el decreto que establece el impuesto al patrimonio para las compañías que en Colombia tienen más de 10.400 millones de pesos en patrimonio.

El impuesto fue decretado al amparo de la emergencia económica, declarada por cuenta de las lluvias en el norte del país que han dejado más de 335.000 personas afectadas, especialmente en el departamento de Córdoba.

"Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo", señaló la presidenta del Consejo Gremial Nacional Natalia Gutiérrez

emergencia económica Foto: Blu Radio

Según el CGN, miles de compañías ya se han visto obligadas a tomar créditos costosos o a suspender decisiones de inversión y nuevas contrataciones de empleados por cuenta de la obligación de pagar este impuesto. La obligación no solo afectará a aquellas empresas que están teniendo un buen año 2026, sino incluso a las que tienen pérdidas, porque no se están grabando las utilidades, sino el patrimonio.



"No es la primera vez que el Gobierno Nacional hace uso de los estados de excepción para decretar impuestos, aumentar su recaudo y minimizar el impacto de su desfalco al Presupuesto General de la Nación", agregan los empresarios.

Vale recordar que la emergencia por lluvias es la segunda emergencia económica declarada en 2026. La primera emergencia fue declarada por cuenta del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, que según el gobierno estaba causando una crisis fiscal.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

La primera emergencia económica está actualmente suspendida por parte de la Corte Constitucional y la petición de los gremios hoy es que ese análisis que llevó a la suspensión de la primera emergencia económica se aplique para la segunda. El argumento es que no hay hechos sobrevivientes ni nuevos e incluso las lluvias ya habían sido consideradas por el gobierno como una situación de desastre hace un año.

Publicidad

En el documento de 33 páginas enviado a la Corte, los empresarios advierten que se está creando un "patrón de abuso sistemático de la figura del estado de excepción durante el actual Gobierno, que ha acudido a esta herramienta extraordinaria en al menos cuatro (4) ocasiones".

Los empresarios critican además que la imposición del impuesto al patrimonio para las compañías se da en un contexto en el que el gobierno nacional se ha negado a recortar su propio presupuesto y continúa elevando los gastos burocráticos.