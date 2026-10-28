Empresas no tendrán "chicharrones" con inventarios para diciembre: así puede evitar gastar de más

Las empresas que buscan abastecerse para diciembre necesitan contar con recursos desde octubre y noviembre, cuando deben comprar mercancía, pagar anticipos a proveedores y organizar sus entregas. Sin embargo, algunas todavía esperan el pago de ventas realizadas a crédito, una situación que puede limitar sus compras y hacer que pierdan descuentos por volumen o dejen de atender pedidos durante la temporada de fin de año.

Para responder a esa necesidad, el factoring permite anticipar el dinero de las facturas pendientes y utilizarlo para financiar inventarios sin esperar a que los clientes cumplan los plazos de pago. La fintech Plataform proyecta entregar más de $70.000 millones mediante este mecanismo durante el último trimestre de 2026, con el propósito de aportar liquidez a las empresas colombianas.

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¿Por qué las empresas pueden tener problemas con sus inventarios en diciembre?

Blu Radio. Empresa de confecciones Bucaramanga //Foto: Blu Radio

Las dificultades para acceder al crédito y los plazos de pago de los clientes pueden reducir la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) para comprar mercancía antes de diciembre.

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El problema aparece cuando una empresa debe pagar a sus proveedores de contado o anticipadamente, pero recibe el dinero de sus ventas a 60, 90 o 120 días. Aunque tenga pedidos asegurados, necesita recursos disponibles para adquirir productos y responder a la demanda.

De acuerdo con la Encuesta MiPyme ANIF 2025-2026, menos del 30 % de estas empresas se financia a través de la banca tradicional. Las tasas de interés, las garantías exigidas, los plazos y los montos aprobados pueden convertirse en barreras para conseguir el capital necesario.

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Cuando el dinero no llega a tiempo, los negocios pueden perder descuentos por compras al por mayor, quedarse sin existencias durante las semanas de mayor movimiento comercial o rechazar pedidos que no tienen capacidad para atender.

¿Cómo funciona el factoring para comprar mercancía sin esperar el pago?

El factoring es un mecanismo financiero que permite a las empresas recibir anticipadamente el dinero de las facturas que han emitido a sus clientes. Para hacerlo, negocian sus cuentas por cobrar y ceden el derecho de cobro, con el descuento de los costos correspondientes a la operación.

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Los recursos pueden destinarse a comprar inventarios, pagar nómina o cubrir otros compromisos de corto plazo. A diferencia de un crédito empresarial tradicional, no se trata de recibir un préstamo nuevo, sino de anticipar el dinero de una venta que ya se realizó.

“La mercancía que se vende en diciembre se compra en octubre y noviembre. Muchas empresas ya entregaron sus productos, pero el dinero de esas facturas les llega a 60, 90 o 120 días. El factoring les permite traer ese cobro al presente y abastecerse a tiempo, sin tomar un crédito nuevo”, explicó Mario Márquez, cofundador de Plataform.

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¿Cuánto dinero destinará Plataform a las empresas en 2026?

La fintech proyecta movilizar más de $70.000 millones durante el último trimestre de 2026, una cifra que representa un crecimiento cercano al 20 % frente al mismo periodo del año anterior.

La alternativa está dirigida a empresas que necesitan liquidez para mantener su operación y preparar sus inventarios antes de la temporada de fin de año. Al anticipar el pago de las facturas, los negocios pueden disponer de recursos sin esperar los plazos acordados con sus clientes y planificar sus compras con mayor anticipación.