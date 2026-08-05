¿Es legal exigir un monto mínimo para pagar con tarjeta en un establecimiento? Esto dice la ley

Ingresar a un establecimiento comercial, elegir un producto y, al momento de pagar, encontrarse con mensajes como "con tarjeta solo a partir de $20.000" o "solo se recibe efectivo" es una situación que enfrentan con frecuencia muchos consumidores.

Aunque estas condiciones pueden parecer habituales, la normativa establece que deben informarse antes de que la persona haga la compra y no cuando ya se encuentra en la caja.

Por esta razón, el Estatuto del Consumidor fija reglas sobre la información que los establecimientos están obligados a suministrar y protege el derecho de los compradores a tomar decisiones informadas.

Esto dice la ley sobre el pago con tarjeta

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los consumidores tienen derecho a recibir información clara, suficiente y oportuna sobre las condiciones de venta antes de realizar una compra.

Esto significa que, si un establecimiento tiene políticas relacionadas con los medios de pago, como aceptar tarjetas únicamente a partir de un monto determinado o recibir solo efectivo, estas deben informarse de manera visible antes de que el cliente tome la decisión de comprar.

De acuerdo con la entidad, no es adecuado que esas condiciones se den a conocer únicamente al momento del pago, cuando el consumidor ya seleccionó el producto o servicio.

Publicidad

La SIC explica que el Estatuto del Consumidor busca garantizar que las personas puedan tomar decisiones libres y con toda la información necesaria, evitando inconvenientes o sorpresas al llegar a la caja.

¿Qué hacer si el establecimiento no informó estas condiciones?

Si un consumidor encuentra restricciones en el momento de pagar que no fueron informadas previamente, la Superintendencia recomienda solicitar al establecimiento una explicación sobre su política de pagos y conservar los soportes de la compra.

Publicidad

Asimismo, si considera que sus derechos como consumidor fueron vulnerados, puede solicitar orientación o presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Conocer estas disposiciones permite identificar cuándo un establecimiento está informando de manera adecuada las condiciones de venta y cuándo una política relacionada con los medios de pago debió comunicarse antes de concretar la compra, tal como lo establece el Estatuto del Consumidor.