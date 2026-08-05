¿Cómo enviar dólares y euros por WhatsApp en Colombia? Así funciona

La plataforma financiera Littio anunció la integración de un nuevo servicio que permite a sus usuarios en Colombia realizar envíos de dólares y euros digitales directamente a través de la aplicación WhatsApp.

La herramienta opera mediante un asistente virtual denominado Selenio, el cual guía la transacción dentro del chat de mensajería para ejecutar la transferencia entre personas de forma directa.



¿Cómo funciona el envío de divisas por WhatsApp?

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, el procedimiento no requiere ingresar números de cuenta bancaria ni datos adicionales, ya que el sistema utiliza la agenda de contactos del teléfono celular.

El proceso para transferir los fondos se realiza en cuatro pasos:



Ingresar al enlace oficial de WhatsApp habilitado dentro de la aplicación de la plataforma. Iniciar la interacción con el asistente virtual Selenio. Seleccionar al destinatario registrado en la lista de contactos. Confirmar la operación en una secuencia de tres mensajes.

Requisitos y límites de las transferencias

La funcionalidad aplica únicamente para giros entre usuarios que se encuentren previamente registrados en la plataforma y que dispongan de saldo en sus billeteras multimonedas.



Según precisó la fintech, las operaciones tienen un límite máximo fijado en 1.000 USDC o 1.000 EURC por transacción. Para resguardar las operaciones, la compañía indicó que reforzó sus esquemas de seguridad mediante mecanismos de autenticación y validación digital en cada envío.

Dólares Foto: AFP

Mauricio Guevara, General Manager Wallet de la compañía, explicó que la medida busca reducir las fricciones operativas y llevar la gestión de divisas digitales a los canales de comunicación cotidianos de las personas.

La firma reportó que cuenta con más de 500.000 usuarios registrados, presencia en cinco países y un volumen procesado superior a los 1.000 millones de dólares en transferencias dentro de sus servicios de gestión de activos digitales.