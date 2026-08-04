¿Le bloquearon WhatsApp? Esta es la razón por la que usuarios perdieron acceso a su cuenta

Los reportes comenzaron a circular este lunes 3 de agosto en redes sociales como X y Threads. Los afectados aseguraron que no podían enviar mensajes, realizar llamadas ni utilizar otras funciones de la aplicación mientras se adelantaba la verificación.

El error consiste en la aparición de un mensaje en la pantalla en la que WhatsApp señalaba que estaba comprobando la actividad de la cuenta y la información del dispositivo para establecer si cumplían sus condiciones del servicio. La aplicación indicaba que el resultado sería comunicado, por lo general, en un plazo de 24 horas.

A mi hermana le cerraron la cuenta de @WhatsApp y no sabemos porqué, alguien sabe como solucionarlo? pic.twitter.com/5rJTVDhhfj — cami (@caabomm) August 3, 2026

Aunque inicialmente algunos usuarios pensaron que se trataba de una sanción individual por haber cometido un error, la aparición simultánea de reclamos en diferentes países generó dudas sobre una posible falla en los sistemas encargados de detectar actividades sospechosas.



WhatsApp reconoció bloqueos equivocados

Un portavoz de la compañía propiedad de Mark Zuckerberg confirmó al portal especializado TechCrunch que estaban trabajando para recuperar el acceso de las cuentas afectadas y admitió que sus mecanismos de seguridad pueden cometer errores al identificar posibles abusos dentro de la plataforma.

Según este medio, la empresa explicó que bloquea cuentas cuando sus sistemas detectan actividades que podrían relacionarse con abusos del servicio y afectar la seguridad de otros usuarios. Sin embargo, reconoció que algunas decisiones pueden ser equivocadas y aseguró que ya tomó medidas para restaurar los perfiles afectados.

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El servicio de mensajería no precisó qué provocó la suspensión simultánea de las cuentas, cuántos usuarios resultaron afectados ni si el problema se concentró en alguna región específica. Tampoco informó cuánto tardará en recuperar la totalidad de los accesos.

The issue that disabled a certain number of WhatsApp accounts should be fixed👇🏻 https://t.co/tJdUfkOv1d — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 4, 2026

¿Qué debe hacer si su cuenta de WhatsApp fue bloqueada?

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Cuando WhatsApp suspende una cuenta y habilita la opción de revisión, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar el botón para solicitarla y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

La plataforma analizará nuevamente la actividad asociada al número y notificará su decisión dentro de la propia aplicación. Meta advierte que las cuentas pueden ser bloqueadas cuando detecta posibles casos de spam, estafas o comportamientos sospechosos que pongan en riesgo a otros usuarios.

Los afectados deben evitar compartir los códigos de verificación que reciban por mensaje de texto y no acudir a páginas o personas que prometan desbloquear la cuenta a cambio de dinero. La solicitud de revisión debe realizarse directamente desde los canales oficiales de WhatsApp.