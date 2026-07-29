WhatsApp Web recibe una de las funciones más esperadas: por fin llegan las videollamadas

WhatsApp continúa ampliando las funciones de su versión web. La aplicación de mensajería anunció que los usuarios podrán realizar y recibir llamadas y videollamadas directamente desde WhatsApp Web, una función que hasta ahora solo estaba disponible desde la aplicación para computadores y dispositivos móviles.

La novedad permitirá hacer llamadas individuales y grupales sin necesidad de descargar ningún programa adicional. Según explicó la plataforma, el objetivo es ofrecer una experiencia más flexible para quienes utilizan el servicio desde un navegador, ya sea en computadores personales, de trabajo o compartidos.

La compañía indicó que estas funciones comenzarán a llegar de manera gradual y estarán disponibles para todos los usuarios en las próximas semanas.

¿Cómo funcionarán las videollamadas en WhatsApp Web?

WhatsApp explicó que las llamadas desde la versión web mantendrán las mismas características de privacidad que ya existen en otros dispositivos. Entre ellas se encuentra el cifrado de extremo a extremo, además de llamadas sin límite de tiempo ni costo.

WhatsApp y Meta AI Freepik

La plataforma señaló que esta actualización facilitará la comunicación para quienes:



Utilizan un computador compartido.

Trabajan en equipos donde no es posible instalar aplicaciones.

Prefieren acceder a WhatsApp desde el navegador.

Además, quienes usen la versión web podrán acceder a herramientas que ya estaban disponibles en otras plataformas, como:



Compartir pantalla durante una llamada.

Enviar reacciones en tiempo real.

Consultar el historial completo de llamadas.

Acceder a los contactos marcados como favoritos.

¿Qué otras novedades anunció WhatsApp para las llamadas?

Junto con la llegada de las llamadas a WhatsApp Web, la compañía presentó varias funciones orientadas a mejorar la experiencia durante las conversaciones.

Publicidad

Entre las principales novedades se encuentran:



Transferencia de llamadas , que permite mover una llamada grupal de un dispositivo a otro sin interrumpirla.

, que permite mover una llamada grupal de un dispositivo a otro sin interrumpirla. Sala de espera , para que los organizadores controlen quién entra y en qué momento se une a una llamada.

, para que los organizadores controlen quién entra y en qué momento se une a una llamada. QuickHD , una función que mejora la calidad del video en alta definición desde los primeros segundos.

, una función que mejora la calidad del video en alta definición desde los primeros segundos. Cancelación de ruido, diseñada para reducir los sonidos de fondo y mejorar la claridad de la voz durante las llamadas.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones de WhatsApp Web?

WhatsApp informó que todas estas herramientas se implementarán de forma gradual. Esto significa que no llegarán al mismo tiempo para todos los usuarios, sino que se habilitarán progresivamente durante las próximas semanas.

Con esta actualización, la plataforma busca que la experiencia desde el navegador sea cada vez más similar a la que ofrecen las aplicaciones para celular y escritorio, permitiendo realizar llamadas, videollamadas y acceder a nuevas herramientas sin salir de WhatsApp Web.