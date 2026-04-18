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Blu Radio  / Economía  / ¿Es momento de invertir en CDT? Tasas de interés ya superan el 13 %

¿Es momento de invertir en CDT? Tasas de interés ya superan el 13 %

CDT superan el 13 % en abril de 2026: así impacta la subida de tasas y qué deben tener en cuenta los ahorradores en Colombia

Vale la pena abrir CDT en 2026
Vale la pena abrir CDT en 2026
Freepik
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

La decisión del Banco de la República respecto al incremento en las tasas de interés ha generado debate y preocupación entre la ciudadanía; debido a ello, quienes ven un ligero respiro son los ahorradores. Y es que el aumento de estas tasas ya está teniendo su efecto en los CDT, pues en abril ya superan el 13 % efectivo anual.

La tasa de referencia se ubica actualmente en 11,25 %, luego de que se presentaran dos incrementos consecutivos de 100 puntos básicos. Si bien la medida ha generado tensiones con el Gobierno, en la práctica impulsa el alza de rendimientos en los productos de renta fija, en especial cuando se habla de Certificados de Depósito a Término.

Tasas de CDT en abril ya superan el 13 %

En este momento, el mercado ya tiene cifras que no se veían hace varios años. De hecho, algunas entidades ofrecen tasas por encima del 13 % efectivo anual, según el plazo.

Sumado a ello, hay ofertas cercanas al 13,3 % para inversiones a 18 meses, mientras que a dos años el rendimiento será del 13 %. De hecho, a un año las entidades están rondando entre el 12,7 % y el 13 %, lo que indica que este es un buen momento para considerar un CDT.

Cuánto paga el CDT
Cuánto paga el CDT
Freepik

Por qué suben las tasas de CDT

Detrás del comportamiento económico se encuentra la política monetaria del Banco de la República, la cual busca frenar la inflación. Por lo tanto, al subir las tasas de interés, también aumentan los rendimientos de productos financieros como los CDT.

De acuerdo con el analista David Susa, este escenario es uno de los más atractivos en años para la renta fija. Por lo tanto, controlar la inflación es la prioridad, lo que termina beneficiando a quienes pueden ahorrar.

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Así mismo, para los inversionistas, esto quiere decir que existen mejores retornos sin necesidad de asumir altos niveles de riesgo, algo que no suele ocurrir en otros instrumentos financieros.

Qué debe tener en cuenta antes de invertir en CDT

  • Revisar que la entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera.
  • Comparar tasas según el plazo (6, 12, 18 o 24 meses).
  • Desconfiar de ofertas con rendimientos demasiado altos.
  • Evaluar el tiempo en el que no necesitará el dinero.

Aunque el panorama es favorable, no todo es automático. Las tasas pueden cambiar con el tiempo y dependen de las decisiones del Banco de la República. Además, expertos advierten que rendimientos excesivamente altos en entidades no reguladas pueden ser una señal de alerta frente a posibles fraudes.

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