Esperamos un aumento de 8,5% en el salario mínimo para 2027: Davivienda

Davivienda anticipa un incremento de 8,5% en el salario mínimo de 2027 y advierte que la ley de rescate económico que está planteando el Gobierno va a requerir nuevos ingresos y podría incluir la revisión de beneficios tributarios.

¿Cuánto podría aumentar el salario mínimo en 2027?

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"Si tú ves las cifras de productividad laboral en Colombia, hoy esas cifras son negativas en nuestros cálculos, casi en 0,32%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú, de todos modos, si haces un ajuste del salario mínimo del 8,5%, estás reconociendo un componente político, un componente no técnico amplio frente a la inflación. Eso también es importante tenerlo presente, pero sí, va a estar mucho más cerca de la inflación de lo que hemos visto en años anteriores", explicó Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda.

La proyección de inflación en Davivienda hoy es de 6,91%, es decir, que este será el sexto año consecutivo en que Colombia incumple su propia meta de inflación, algo que en parte está relacionado con el incremento del salario mínimo este año en más de 23%.



Colombia podría terminar revisando beneficios tributarios para tapar el hueco fiscal

Uno de los principales dolores de cabeza del país es el déficit fiscal, y el Gobierno se comprometió públicamente a presentar una ley de rescate económico que buscaría un ajuste de 2,2% del PIB, es decir, de unos 45 billones de pesos, según el cálculo de Davivienda.

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Para Cristancho, es muy posible que, para ajustar las cuentas, el país no solo tenga que recortar gastos, sino también buscar nuevas fuentes de ingresos, es decir, hablar de que ciertos consumidores, empresas o productos aporten más a la nación, todo esto en medio de los acercamientos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

"Colombia va a tener que comprometerse a un ajuste fuerte, a un ajuste que va a ser de gran magnitud, y te reitero, no va a ser únicamente desde el punto de vista de reducción de gasto, sino, muy probablemente, también la búsqueda de medidas que aumenten el recaudo de impuestos en el país. Probablemente, todo el frente de beneficios y exenciones tributarias, y una apuesta importante por crecimiento económico", agregó Cristancho.

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Para Cristancho, la revisión de beneficios tributarios podría centrarse en impuestos como el IVA y el impuesto a la renta, que históricamente han concentrado el grueso de los beneficios tributarios en Colombia, según la información que ha divulgado el propio Gobierno.

El Ministerio de Hacienda prevé radicar esa ley de ajuste una vez termine la discusión en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027, lo que debe suceder este 20 de octubre.