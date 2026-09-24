Estas palabras le costaron la presidencia a Carlos Montoya de Colpensiones

“Colpensiones lo estoy entendiendo”, “me tiraron a los toros” y “sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente” fueron algunas de las frases pronunciadas por Carlos René Montoya durante su primera intervención ante la Comisión Séptima del Senado, un día antes de que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitara su renuncia a la presidencia de Colpensiones.

La decisión fue confirmada este jueves, 24 de septiembre, y estuvo relacionada con las dificultades que tuvo el funcionario para responder preguntas sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.

Montoya llevaba apenas dos días en el cargo cuando fue citado al Congreso para explicar asuntos relacionados con el presupuesto de Colpensiones. Al comenzar su intervención, reconoció que todavía estaba conociendo la entidad y pidió que una de sus asesoras, Sandra Camargo, explicara algunos detalles. Sin embargo, desde la Comisión Séptima le señalaron que, al ser el funcionario citado, debía ser él quien respondiera directamente los cuestionamientos de los senadores.

Fue entonces cuando pronunció una de las frases que terminaría marcando su breve paso por la entidad: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”. También manifestó durante la sesión: “Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”.



Esta intervención generó cuestionamientos de congresistas por las dificultades para explicar las cifras presupuestales y aspectos relacionados con la operación de la entidad y la implementación del nuevo modelo pensional.

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La Comisión Séptima terminó aplazando la discusión y había previsto una nueva citación para que Montoya ampliara sus explicaciones sobre el presupuesto de 2027. Sin embargo, antes de que pudiera regresar al Senado, el Gobierno decidió solicitarle la renuncia. Según la Presidencia, la determinación se produjo después de evidenciarse dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales de Colpensiones y del sistema pensional.

Así, las expresiones que Montoya utilizó para explicar que apenas comenzaba su gestión terminaron convirtiéndose en el centro de la controversia que derivó en su salida. La renuncia fue presentada y puesta a disposición del Gobierno tras la solicitud del presidente De La Espriella.