Este mensaje sobre Bre-B podría ser una estafa: evite caer en la trampa

La preocupación por las diversas modalidades de robo por internet sigue en crecimiento, en especial por los ciberdelincuentes que siguen encontrando formas para estafar a las personas a través de llamadas, redes sociales o el uso de mensajes de texto y, ahora, la alerta se da por una suplantación que se ha dado en torno a Bre-B, el sistema de pagos inmediatos.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, todo se da en un mensaje de texto en donde en cuestión de minutos pueden vaciar una cuenta si la persona cae en lo que llega al celular, por eso, piden revisar dos veces antes de darle click.

Este es el mensaje con el que roban a nombre de Bre-B

La entidad dijo que el mensaje de texto es uno que indica que "hay pago pendiente" o "transferencia pendiente" para recibir un dinero y ponen un link para confirmar la operación, pero al darle ahí se va una página falsa de la entidad y se piden datos privados para poder acceder a las cuentas de las víctimas.

Por eso, la recomendación es evitar siempre darle click a links sospechosos y comunicarse de manera directa con la entidad para verificar si dicha información es real o no. Al igual que puede entrar a las aplicaciones oficiales de Nequi, Davivienda, Bancolombia o según el banco que usted tenga para recibir o enviar dinero.



Bre-B entró en vigor hace unas semanas Foto: montaje Blu Radio - BanRep - Unsplash

Así puede usar Bre-B para uso personal o comercial