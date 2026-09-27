Estos alimentos se pusieron más caros: se complicó hacer el mercado en septiembre

La inflación en Colombia habría vuelto a recibir presión de los precios de los alimentos durante septiembre. Un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana estima que la variación mensual del IPC habría sido de 0,71 %, por encima del 0,45 % registrado en el mismo mes del año anterior.

El comportamiento estaría relacionado principalmente con el aumento en los precios de productos perecederos, en un contexto marcado por una reducción en su abastecimiento. De acuerdo con el informe, el suministro de algunos productos cayó 7,6 %, situación que habría incidido en el comportamiento de los precios.

¿Cuáles son los alimentos que más subieron de precio en Colombia?

Foto: Plaza de mercado de Bucaramanga- Blu Radio

Las mayores presiones dentro de los alimentos se concentraron en frutas frescas, papas y hortalizas, productos que hacen parte del grupo de perecederos y que tuvieron un mayor impacto en la variación de los precios durante septiembre.

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El informe relaciona este comportamiento con las dificultades en el abastecimiento de algunos productos. Según lo señalado por el equipo de investigaciones de Corficolombiana, el Gobierno y los gremios agrícolas han asociado estas situaciones, de manera preliminar, con señales de un posible fenómeno de El Niño y con alteraciones en la oferta posteriores al terremoto.

Los alimentos procesados también registraron aumentos, aunque en una proporción menor. Este grupo habría presentado una variación de 0,2 %, impulsada principalmente por los precios del arroz y la carne de res.

¿Cómo podría afectar el precio de los alimentos a la inflación?

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El comportamiento de los alimentos tendría un efecto sobre la inflación anual. Las estimaciones de Corficolombiana apuntan a que la inflación de alimentos habría pasado de 5,82 % a 6,10 %.

La presión sobre los precios de los productos de la canasta familiar se suma al comportamiento de otros componentes del IPC y mantiene las expectativas de una inflación elevada para el cierre del año.

De acuerdo con el informe, la previsión es que la inflación total cierre el año alrededor del 7 %. El dato definitivo de septiembre permitirá establecer cómo se comportaron los diferentes grupos de bienes y servicios y cuál fue finalmente el peso de los alimentos en la variación mensual.