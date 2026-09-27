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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Baloto Revancha, último sorteo anoche sábado 26 de septiembre de 2026

Resultado Baloto Revancha, último sorteo anoche sábado 26 de septiembre de 2026

Conozca los números ganadores del Baloto y la Revancha del sorteo 2.714, la cantidad de ganadores, la premiación total y el nuevo acumulado.

Baloto.jpg
Baloto.
Foto: archivo, imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Los resultados oficiales del sorteo 2.714 de Baloto y su modalidad Revancha, realizado el sábado 26 de septiembre de 2026, fueron revelados. La jornada dejó miles de ganadores en todo el país en las diferentes categorías de premiación, mientras que los pozos principales continúan acumulándose para el próximo sorteo.

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Combinación ganadora del Baloto

En el sorteo ordinario del Baloto, la balotera oficial determinó la siguiente combinación ganadora para las balotas principales y la super balota: 11 - 15 - 16 - 20 - 36 y la Super Balota 12.

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De acuerdo con el reporte oficial de la operadora del juego, el premio mayor de cinco aciertos más la super balota no registró ganadores, al igual que la categoría de cinco aciertos sin la super balota. En consecuencia, el acumulado del sorteo, que se situaba en 60.400 millones de pesos, quedó vacante y aumentó para la siguiente fecha.

El balance general de la jornada para este sorteo indicó un total de 35.856 ganadores en las diferentes categorías de aciertos, con una premiación total entregada de 292.079.600 pesos. Entre las categorías premiadas destacaron los apostadores con cuatro aciertos más la super balota, quienes recibieron un premio individual de 4.139.050 pesos, así como los miles de acertantes de categorías menores que obtuvieron premios desde los 6.000 hasta los 199.750 pesos.

Resultados del sorteo 2714 de Baloto con los números ganadores y la tabla de premios.
Infografia oficial con los resultados del sorteo 2714 de Baloto y el nuevo acumulado.

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Resultados del sorteo de Revancha

Por su parte, el sorteo de Revancha del Baloto entregó los siguientes números ganadores para la combinación de la noche: 12 - 13 - 21 - 40 - 42 y la Super Balota 08.

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Al igual que en el sorteo principal, las categorías máximas de cinco aciertos con y sin super balota no reportaron tiquetes ganadores, por lo que el acumulado que estaba en juego quedó sin adjudicar.

La Revancha dejó un total de 36.537 ganadores en todo el territorio nacional y una premiación acumulada de 138.751.300 pesos. Los apostadores que lograron cuatro aciertos junto con la super balota obtuvieron el monto más alto por ganador de esta modalidad, alcanzando los 924.350 pesos.

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Infografia informativa con los resultados del sorteo 2714 de Revancha y la premiacion total del sabado.

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Tras los resultados del sábado 26 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto aumentó para posicionarse en 60.800 millones de pesos. Por su parte, el premio mayor de la Revancha se elevó a un nuevo acumulado de 3.200 millones de pesos.

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Ambos montos estarán en juego para el próximo sorteo programado para el lunes 28 de septiembre de 2026. Los jugadores que participaron en el sorteo 2.714 pueden verificar sus tiquetes de manera digital o en los puntos de venta autorizados de la red nacional, recordando que los premios menores pueden cobrarse directamente en los puntos habilitados, mientras que los premios mayores requieren seguir los protocolos establecidos por la entidad operadora.

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