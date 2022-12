Exabogado de Sandra Morelli cuestionó su salida del país

de cargos que se le venía encima.

Aseguró el defensor que esta determinación lo tomó por sorpresa y que como profesional del derecho y a juicio personal “ese no es el ideal para defender un caso de esta naturaleza ni es tampoco la mejor posición para un abogado”.

Explicó Prias que ella tenía información, al parecer, por otras personas que le advirtieron o le sugirieron que tomara esa determinación.

La exfuncionaria, en más de una ocasión alertó que si no existían garantías en su proceso investigativo y ante la persecución por parte de la Fiscalía, no descartaba recurrir a instancias internacionales.

“Estábamos preparando la audiencia, no supe de ella desde el martes pasado, hubiera preferido que me comunicara pero ante esta situación no me quedo más remedio que renunciar”, dijo el abogado Juan Carlos Prias.

La Fiscalía seguirá el curso de las investigaciones y ella será juzgada como persona ausente. Este jueves será imputada ante el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de celebración de contratos sin requisitos de ley.