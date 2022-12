Facebook debe hacer auditoría independiente sobre seguridad de datos: SIC

El superintendente de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto, explicó en Mañanas BLU la solicitud que hizo la entidad a su cargo con el fin de proteger los datos de 31 millones de colombianos que tienen cuentas en Facebook.



“Hemos emitido una orden de carácter preventivo y en la práctica Facebook, en el término de cuatro meses, debe contratar y adelantar una auditoría independiente con cualquier firma que determine, con el fin de entregarnos los resultados de esa auditoría para verificar qué estándares y qué protocolos y medidas de seguridad se han implementado”, explicó el funcionario.

Del mismo modo, la red social debe mostrar cómo le ha dado cumplimiento a recomendaciones como cambiar el clausulado de los contratos utilizados en Colombia frente a la aplicación de la Ley de Habeas Data y explicar qué nuevas políticas de seguridad, así como de tratamiento de datos, se han aplicado, según Barreto.

Según el superintendente, los requerimientos tienen relación con el escándalo de Cambridge Analytica.



En la orden de la SIC se precisó que las medidas deben ser apropiadas, útiles, eficaces y demostrables para cumplir el ciento por ciento de lo que exige el principio y el deber de seguridad en la regulación colombiana, según la cual, Facebook debe garantizar la seguridad de los datos personales, evitando lo siguiente respecto de los mismos:



- Acceso no autorizado o fraudulento



- Uso no autorizado o fraudulento



- Consulta no autorizada o fraudulenta



- Adulteración no autorizada o fraudulenta



- Pérdida no autorizada o fraudulenta



