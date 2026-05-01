Fedegán alerta que proyecto de decreto de MinComercio sobre exportación de ganado sería ilegal

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) prendió las alarmas frente al proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que busca poner un límite a la exportación de ganado en pie. Para el gremio, la iniciativa no solo genera incertidumbre en el sector, sino que tendría serios problemas de legalidad.

El borrador establece un cupo máximo de 66.700 toros menores de dos años que podrían exportarse durante seis meses, una medida que aplicaría a animales clasificados en una subpartida arancelaria específica. En la práctica, esto significa que las ventas externas de este tipo de ganado quedarían restringidas por un tope definido por el Gobierno.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, ha insistido en que Colombia no tiene margen para imponer este tipo de límites, debido a compromisos internacionales vigentes.

El dirigente recordó que el país incorporó a su legislación el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio a través de la Ley 170 de 1994 que establece, entre otras cosas, la eliminación de restricciones cuantitativas a las exportaciones, lo que incluye mecanismos como contingentes o cupos.



Ganado - referencia // Foto: AFP

Bajo esa lectura, el “cupo máximo” planteado en el proyecto encajaría técnicamente como un contingente de exportación, una figura que está prohibida por el GATT y que, por tanto, entraría en choque con normas de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

El gremio advierte que, si el decreto se expide tal como está, podría ser demandado y eventualmente anulado en la jurisdicción contencioso administrativa. Además, no descarta efectos más amplios en el frente internacional, como controversias comerciales o posibles represalias en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

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Más allá del debate jurídico, FEDEGÁN también alertó sobre el impacto que una medida de este tipo podría tener en el sector ganadero, especialmente en un momento en el que las exportaciones de ganado se ha consolidado como una fuente relevante de ingresos para los productores.