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Blu Radio  / Economía  / Colombia ha perdido cerca de 500.000 empleos formales en 2 años, advierte presidente de Fedegán

Colombia ha perdido cerca de 500.000 empleos formales en 2 años, advierte presidente de Fedegán

Además, José Félix Lafaurie reiteró sus críticas al proceso interno del Centro Democrático para elegir candidato presidencial.

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