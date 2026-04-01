Colombia ha perdido cerca de 500.000 empleos formales en 2 años, advierte presidente de Fedegán

El debate sobre el empleo en Colombia suma una nueva advertencia desde el sector ganadero. El presidente de la Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que el país ha perdido cerca de medio millón de empleos formales en los últimos dos años, en medio de un panorama que, según dijo, no es homogéneo entre sectores.



¿Qué está pasando con el empleo formal en Colombia?

Durante la entrevista en Mañanas Blu 10:30, Lafaurie afirmó que, aunque en algunos sectores específicos se han registrado avances, el balance general del empleo formal en el país es negativo.

“En el país ha perdido cerca de medio millón de trabajadores formales en el curso de los últimos dos años”, señaló.

El dirigente gremial planteó que esta situación contrasta con el comportamiento de ciertas actividades económicas, donde incluso se han registrado incrementos en la generación de empleo.



¿Por qué el agro no refleja la misma caída?

Uno de los puntos centrales de su análisis es que el sector ganadero presenta dinámicas distintas frente a otros segmentos del agro. Según explicó, se trata de una actividad con altos niveles de informalidad, lo que influye en la forma en que se mide el empleo.

Indicó que la mayoría de productores son pequeños, con estructuras familiares que no siempre generan empleo formal, lo que dificulta comparaciones directas con otros sectores más organizados.



En ese contexto, aseguró que, contrario a la tendencia nacional, el empleo formal dentro del sector ganadero ha mostrado crecimiento en los últimos años.



¿Dónde se estarían perdiendo los empleos?

Lafaurie puso en duda algunas cifras agregadas del sector agropecuario, señalando que los datos del DANE no siempre permiten identificar con claridad qué actividades concentran la caída del empleo.

Sugirió que la pérdida de puestos de trabajo podría estar más asociada a subsectores como la agricultura de ciclo corto, aunque insistió en que no hay suficiente precisión en la información disponible.

También expresó dudas frente a cifras que indican fuertes pérdidas en actividades como la avicultura, señalando que no coinciden del todo con la realidad que observa el gremio.



¿Qué factores económicos estarían influyendo?

El presidente de Fedegán vinculó la pérdida de empleo formal con cambios en la dinámica económica del país. Según su análisis, el aumento del gasto público y el crecimiento de la deuda pueden estar desplazando la inversión privada.

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En ese sentido, explicó que cuando el Estado amplía su participación en la economía, se reduce el margen de acción del sector privado, lo que termina impactando la generación de empleo formal.

Frente al balance del sector rural, Lafaurie reconoció que el agro ha tenido un papel relevante en la economía, pero advirtió que esto no necesariamente se traduce en mejores condiciones laborales.



¿Qué pasará con el Centro Democrático por Cabal?

Por otro lado, Lafaurie confirmó su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella y reiteró sus críticas al proceso interno del Centro Democrático para elegir candidato presidencial.

Aseguró que se sintió “engañado” por la falta de transparencia en las encuestas utilizadas y anunció que buscará demostrar irregularidades, aunque aclaró que no lo hará antes de la primera vuelta para no afectar a otros candidatos.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: