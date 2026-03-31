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Blu Radio  / Economía  / Decano del Rosario sobre reducción del desempleo: "También es cierto que ha bajado desde 2021"

Decano del Rosario sobre reducción del desempleo: "También es cierto que ha bajado desde 2021"

El economista explicó que un número creciente de personas está saliendo de la fuerza de trabajo, lo que reduce la presión sobre la tasa de desempleo.

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