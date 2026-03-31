Decano del Rosario sobre reducción del desempleo: "También es cierto que ha bajado desde 2021"

El reciente dato de desempleo en Colombia reactivó el debate económico en medio de posturas encontradas entre el Gobierno y distintos analistas. Mientras el Ejecutivo celebra la reducción del indicador, desde la academia piden cautela al momento de interpretar las cifras.

Así lo planteó el decano de Economía de la Universidad del Rosario, Andrés Felipe García Suaza, quien analizó en Mañanas Blu 10:30 el comportamiento del mercado laboral y advirtió que la caída no es un fenómeno reciente ni aislado.



¿Realmente está mejorando el empleo en Colombia?

De acuerdo con el experto, el descenso en la tasa de desempleo sí refleja una tendencia positiva, pero no puede leerse sin contexto. Según explicó, la reducción no solo se ha dado en el último año, sino que viene desde el impacto de la pandemia de COVID-19.

“Es cierto que el desempleo ha bajado en el último año, pero también es cierto que ha bajado desde el 2021”, señaló.

En ese sentido, el economista planteó que el comportamiento actual responde, en buena medida, a la recuperación posterior a la crisis sanitaria, más que a factores coyunturales recientes.



¿Qué factores están influyendo en la caída del desempleo?

El decano apuntó a varios elementos que ayudan a explicar el dato, más allá de una mejora estructural del mercado laboral:



Cambios en la composición del empleo por sectores.

Crecimiento del empleo en el sector público.

Salida de personas del mercado laboral.

Incremento de ingresos por remesas en algunos hogares.

Sin embargo, el experto insistió en que estos factores deben analizarse en conjunto, ya que algunos pueden generar una percepción incompleta del panorama laboral.



¿El empleo público está jalonando las cifras?

Uno de los puntos clave del análisis es el papel del Estado en la generación de empleo. Según García Suaza, el sector público ha tenido un peso relevante en la reciente dinámica.



Explicó que, aunque es un sector relativamente pequeño dentro de la economía, su crecimiento reciente ha sido significativo y ha aportado una proporción importante de los nuevos empleos asalariados.

No obstante, también advirtió que este fenómeno no necesariamente implica mejoras en la calidad del empleo ni en la formalidad, un aspecto clave para evaluar la sostenibilidad de estas cifras.



¿Por qué menos personas buscan trabajo?

Otro elemento que influye directamente en la reducción del desempleo es la disminución de personas activas en el mercado laboral, un fenómeno medido por el DANE.

El economista explicó que un número creciente de personas está saliendo de la fuerza de trabajo, lo que reduce la presión sobre la tasa de desempleo.

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Esto significa que menos personas están clasificadas como desocupadas, no necesariamente porque hayan conseguido empleo, sino porque dejaron de buscarlo.

Según indicó, este comportamiento se presenta en gran medida en mujeres y plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta decisión.

Aunque el dato es positivo en términos generales, el experto fue claro en que debe analizarse con cautela. La reducción del desempleo, si bien es real, está acompañada de señales que obligan a una lectura más amplia del mercado laboral.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: