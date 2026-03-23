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Alertan de nuevo por estafas en Rionegro, Antioquia, esta vez con ofertas de empleo

Nuevamente habitantes denuncian que los están intentando engañar con falsas oportunidades de empleo donde exigen dinero para una supuesta contratación laboral.

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