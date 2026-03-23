Alertan de nuevo por estafas en Rionegro, Antioquia, esta vez con ofertas de empleo

Las modalidades de estafa que usan quienes quieren aprovecharse de la buena fe de algunas personas o incluso de sus necesidades, no conocen límites. En el municipio de Rionegro, oriente antioqueño, hay graves denuncias por parte de algunos ciudadanos a quienes han intentado estafar.

De acuerdo con lo denunciado por algunos de los habitantes de este municipio y que al mismo tiempo es alertado por la misma administración municipal, se trata de intentos de fraude relacionados con supuestos procesos de selección laboral, en los que personas inescrupulosas estarían solicitando dinero a cambio de falsas oportunidades de empleo.

Ya son múltiples los reportes ciudadanos hechos a la Agencia Pública de Empleo, con la misma versión, los denunciantes dicen ser contactados por intermediarios que, utilizando el nombre de empresas reconocidas, exigen consignaciones o pagos bajo el argumento de cubrir aportes a salud y pensión como requisito previo para una supuesta contratación.

"Desde la agencia pública de empleo no solicitamos dinero ni ningún tipo de intermediarios para la postulación, registro o colocación de. Desde la administración municipal garantizamos un proceso transparente, donde todos ustedes se pueden acercar directamente a la agencia de empleo a registrar sus hojas de vida", indicó Aleide Hincapié, subsecretaria de fortalecimiento empresarial de Rionegro.



Además, esta dependencia reiteró que ninguna agencia autorizada por el Servicio Público de Empleo está facultada para cobrar dinero por participar en convocatorias laborales e invitan a la comunidad a consultar con la agencia sobre las vacantes y denunciar estas irregularidades.

"Si te solicitan dinero, por favor, denuncia. Ve a nuestras oficinas en el sótano del Palacio Municipal, donde solo te requeriremos la cédula original y los soportes de la educación y de las experiencias para hacer un registro efectivo. Por favor, no entregues dinero", aseguró Felipe Rivillas coordinador de agencia pública de Empleo Rionegro.

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Sin embargo esta no es la primera alerta de estafa en Rionegro, recordemos que a finales del mes de enero de este año, la Secretaría de Salud emitió una alerta a la comunidad del municipio y de localidades cercanas del Oriente antioqueño frente a posibles estafas relacionadas con falsas jornadas de salud que estarían siendo promovidas de manera irregular.