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Adulta mayor resultó lesionada por escombros tras explosión en vivienda de Rionegro, Antioquia

La emergencia se habría producido tras la acumulación de gases en el inmueble ubicado en zona rural del municipio.

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