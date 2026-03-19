Adulta mayor resultó lesionada por escombros tras explosión en vivienda de Rionegro, Antioquia

En las últimas horas las autoridades de gestión del riesgo en el municipio de Rionegro atendieron una emergencia registrada en una vivienda de zona rural tras la explosión de una pipeta de gas.

Según reportó Andrés Perez, jefe de la Oficina Gestión del Riesgo de esa localidad del Oriente de Antioquia, los hechos ocurrieron en la cocina del inmueble ubicado en la vereda Mampuesto y ocasionaron que una mujer de 72 años de edad, identificada como Ana Tereza Duque, quedara atrapada entre restos de mampostería y elementos estructurales producidos por el mismo estallido.

En las maniobras de extracción de la adulta mayor participaron 15 unidades del Cuerpo de Bomberos, cuatro profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo y 12 integrantes de la unidad de rescate del Ejército Nacional.

"Al generarse esta explosión, ocurrió un colapso estructural, en el cual una femenina quedó atrapada. Gracias a las maniobras de estos dos cuerpos del Ejército y de Bomberos realizadas el día de hoy, pudimos rescatar la persona y trasladarla con el equipo del SEM hacia la clínica Somer", reportó el funcionario.



Las autoridades del municipio reiteraron la importancia de hacer un uso adecuado y responsable del servicio de gas domiciliario, verificando periódicamente las instalaciones durante su manipulación, como medida fundamental para prevenir este tipo de emergencias.

A lo largo del año, las autoridades de emergencia han atendido tres incidentes relacionados con este tipo de energético en la misma localidad.