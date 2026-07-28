¿Fin del efectivo y las tarjetas? El método de pago que dominará a Colombia en 2030

El ecosistema financiero en Colombia atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. Lo que antes era un mercado dominado casi exclusivamente por el efectivo y las tarjetas, hoy se ha convertido en un entorno diverso que empiezan a dominar las transferencias inmediatas entre cuentas.

Según los hallazgos del Global Payments Report 2026 de Worldpay, se proyecta que las transferencias Account-to-Account (A2A) representarán el 41 % del valor total del comercio electrónico en Colombia para el año 2030.

Este incremento posiciona a las transferencias como el principal método de pago para las compras en línea en la próxima década. Este fenómeno no es casualidad, pues responde a la consolidación de herramientas ya establecidas como PSE y al fortalecimiento de la infraestructura de pagos inmediatos del país, que busca simplificar las transacciones entre entidades financieras de forma segura y rápida.

El presupuesto de 2026 podría quedar por decreto Foto: Blu Radio

Las billeteras digitales

Y es que todo está impulsado por una amplia variedad de opciones que van más allá de los métodos tradicionales. El auge de billeteras digitales, como Nequi y Daviplata, junto con la expansión de los pagos mediante códigos QR, permite que millones de personas accedan a servicios financieros digitales de manera fácil.

Por ejemplo, el sistema Bre-B busca fortalecer, pero al mismo tiempo facilitar que las transferencias ocurran en tiempo real sin importar la plataforma o el banco que utilice el usuario.

Uso de tarjetas y pagos digitales

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A pesar del crecimiento acelerado de los pagos A2A, el futuro de los pagos en Colombia no se trata del reemplazo total de los métodos existentes, sino de la mezcla de diversas alternativas. El reporte indica que las tarjetas siguen siendo el medio preferido para las compras presenciales, concentrando el 47 % del valor de las transacciones en los puntos de venta.

Por otro lado, las billeteras digitales ya han capturado el 29 % del valor del comercio electrónico. Esta diversidad permite que los consumidores elijan el método que mejor se adapte a sus necesidades de cada momento.