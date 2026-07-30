Así puede comprar dólares de forma segura: siga estos consejos de expertos

El precio del dólar hoy 30 de julio mantiene su tendencia a la baja llegando a $3.177, una cifra que no se veía hace 7 años en el mercado colombiano, antes de la llegada de la pandemia del COVID-19. Esto representa un desafío para varios sectores exportadores.

¿Por qué y cómo comprar dólares en Colombia?

También una gran oportunidad para adquirir la divisa estadounidense para aquellos que deseen hacer su ahorro bajo este precio. De acuerdo con la especialista Luisa Polo, en Noticias Caracol, es el momento perfecto para hacerlo y existen dos maneras de hacerlo rápido y sencillo:



Compra física: una vieja conocida, ir a una casa de cambio y hacer el ahorro en físico.

Compra digital: la llegada de varias aplicaciones que permiten hacer la compra en tan solo minutos y tener el dinero de forma digital.

"Sí, es un buen momento para comprar dólares. Precios que no se veían hace más de seis años (...) En físico se lo venden más caro, pero el tip que toma fuerza son los digitales que los ofrecen diversas aplicaciones que permiten que abra una cuenta digital para que compre estos, incluso, a precios más bajos", indicó.

Una ventaja de estas aplicaciones, de las cuales recomiendan Revolut, Binance, Wenia, Global66, Littio, entre otras, es que muchas dan una tarjeta física y digital que, en caso del salir al exterior, le permitirán hacer comprar en cualquier parte del mundo con la moneda local, al igual que retirar en cajeros de esos países.

¿Por qué cae el precio del dólar en Colombia?

La caída del dólar en Colombia responde, principalmente, al fortalecimiento del peso colombiano. En los últimos meses ha aumentado el interés de inversionistas extranjeros por activos locales, atraídos por los rendimientos que ofrecen los títulos de deuda del país y por una mayor percepción de estabilidad económica y política.



Al mismo tiempo, el ingreso de divisas por exportaciones, remesas y algunos flujos de inversión ha elevado la oferta de dólares en el mercado, mientras la demanda por la moneda estadounidense se ha moderado. Cuando hay más dólares disponibles que compradores, su precio tiende a bajar.

A esto se suma un contexto internacional en el que el dólar ha perdido parte de su fortaleza frente a varias monedas emergentes, debido a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y a un mayor apetito por el riesgo entre los inversionistas.

En consecuencia, el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas con mejor desempeño de América Latina, llevando la tasa de cambio a niveles que no se veían desde 2019 y 2020.

Cuenta de ahorros de dólares en Colombia Freepik