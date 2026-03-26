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Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / ¿En qué invierten las colombianas? El cambio de hábito que detectó DAVIbank este mes

¿En qué invierten las colombianas? El cambio de hábito que detectó DAVIbank este mes

Las mujeres en Colombia transforman sus finanzas: DAVIbank reportó un crecimiento del 17% en diversificación de ahorros y una alta adopción de inversión digital este mes.

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