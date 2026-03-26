¿En qué invierten las colombianas? El cambio de hábito que detectó DAVIbank este mes

Las mujeres en Colombia lideran la adopción de herramientas digitales para el ahorro y la inversión, según el más reciente reporte de comportamiento financiero de DAVIbank. Al cierre de marzo de 2026, la entidad destaca que el 49 % de su base de clientes con cuentas activas son mujeres, quienes ahora promedian 6,2 transacciones monetarias digitales mensuales a través de sus dispositivos móviles.



Inclusión financiera y digitalización femenina en Colombia

El reporte institucional revela una transformación profunda en la gestión del dinero. No solo se trata de conectividad, sino de una diversificación estratégica: el número de clientas con múltiples productos de ahorro e inversión creció un 17 %. Este fenómeno demuestra una planificación financiera más robusta, donde el uso de aplicaciones bancarias para pagos y transferencias es ya un hábito consolidado.

Un dato relevante del informe señala que el 3 % de las usuarias que antes limitaban su actividad a cuentas de ahorros tradicionales, han dado el paso hacia productos de mayor complejidad como CDT o fondos de inversión. Este movimiento sugiere un interés creciente por la rentabilidad y la protección del capital a largo plazo.

La penetración de los servicios financieros digitales ha mostrado un avance significativo fuera de los centros urbanos principales. En departamentos como Guainía, Putumayo y Guaviare, el número de mujeres con productos financieros activos registró un incremento superior al 32 %. Estos indicadores evidencian que la digitalización está cerrando brechas de acceso en zonas históricamente desatendidas.

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Para sustentar esta autonomía económica, la entidad ha impulsado herramientas como la 'Cuenta Bolsillo' y la 'Tarjeta Débito Digital'. Según el banco, estos instrumentos facilitan la organización del gasto y el control seguro del dinero desde la interfaz móvil, reduciendo la dependencia del efectivo y las oficinas físicas.



El fortalecimiento de estos hábitos digitales viene acompañado de una estrategia de capacitación técnica. DAVIbank ha implementado ciclos de webinars y eventos especializados enfocados en el crédito responsable y la planificación financiera.

"El propósito es que más colombianos puedan tomar decisiones informadas sobre su dinero y avanzar hacia sus metas personales", señala la entidad, subrayando que la educación es el motor principal para que la diversificación de productos se traduzca en bienestar financiero real para las mujeres en todo el territorio nacional.