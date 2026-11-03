Fitch Ratings otorga calificación internacional de fortaleza financiera a Seguros Bolívar

La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó a Seguros Bolívar y a Seguros Comerciales Bolívar la calificación internacional de fortaleza financiera BBB- con perspectiva estable. De acuerdo con el comunicado oficial publicado por la compañía, esta distinción la convierte en la única aseguradora colombiana en obtener dicha calificación dentro de la categoría de grado de inversión a nivel internacional.



¿Qué factores llevaron a Fitch Ratings a otorgar la calificación a Seguros Bolívar?

Según informó la aseguradora a través de su reporte institucional, la evaluación emitida por la agencia internacional sustentó la decisión en la solidez de la base de capital de la firma, sus bajos niveles de apalancamiento y un programa de reaseguros diseñado para mitigar la exposición patrimonial ante eventos de carácter catastrófico.

De igual forma, el análisis destacó la gestión técnica de la compañía. Entre los periodos comprendidos de 2021 a 2025, Seguros Bolívar registró un índice combinado promedio del 91,5 %, cifra que se ubica por debajo del 99,3 % registrado por el promedio del sector de seguros generales en Colombia. A nivel local, la empresa mantiene la calificación AAA(col) con perspectiva estable, el nivel más alto de la escala nacional.

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Sobre el reconocimiento internacional, el presidente de Seguros Bolívar, Álvaro Carrillo, expresó el compromiso corporativo que implica la nota. "La tranquilidad que ofrecemos a nuestros clientes se construye en la forma en que administramos nuestros recursos y nuestra capacidad técnica para evaluar los riesgos. Esta calificación internacional destaca ese trabajo, pero también nos recuerda la responsabilidad que tenemos con las personas, las familias y las empresas que confían en nosotros", afirmó Carrillo.



Resumen técnico de la calificación otorgada por la agencias de riesgo