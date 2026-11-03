EfectIVA preocupa al agro: plazas de mercados no tienen internet ni facturación electrónica

El mecanismo EfectIVA, con el que el Gobierno busca devolver parte del impuesto al valor agregado (IVA) a los hogares de menores ingresos, genera preocupación en el sector agropecuario. Dignidad Agropecuaria Colombiana advierte que las condiciones de las plazas de mercados y de los pequeños comerciantes podrían dificultar la implementación de esta medida, especialmente por la falta de acceso a internet y de sistemas de facturación electrónica.

La propuesta, incluida en el proyecto de Ley de Rescate Económico, busca beneficiar a aproximadamente 35 millones de personas. El porcentaje de devolución dependería del nivel de ingresos de cada hogar, con reembolsos que irían del 30 % al 100 % del IVA pagado. Según el planteamiento del Gobierno, el sistema comenzaría a prepararse en 2027 y, a partir de enero de 2028, las personas podrían recibir las devoluciones cada 15 días, siempre que presenten la factura electrónica de sus compras.

Publicidad

Para financiarlo, la mayoría de los productos que hoy pagan un IVA del 5 % pasarían al 19 %, mientras que se mantendría el 0 % para alimentos básicos y servicios esenciales como salud, educación, transporte público y servicios públicos. El Gobierno calcula que, con este cambio, podría aumentar los recursos del Estado en un equivalente al 1,06 % del PIB para 2030.

Sin embargo, para Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, existen dificultades para que este mecanismo funcione en las condiciones actuales del comercio de alimentos. El dirigente puso como ejemplo a Corabastos, en Bogotá.



IVA Foto: Blu Radio

“El 10 % de los negocios que hay en Corabastos en Bogotá disponen de internet. Entonces, ¿cómo va la devolución de ese IVA para quienes van a comprar en Corabastos, distintos a las grandes bodegas que venden en grandes volúmenes. Y esos que venden en grandes volúmenes, no tienen ni siquiera cómo hacer facturación electrónica”, afirmó el líder gremial.

Publicidad

Para el gremio, esta situación plantea dudas sobre la posibilidad de que los compradores puedan acceder efectivamente a la devolución del impuesto, teniendo en cuenta que una parte importante de las transacciones en las plazas de mercado se realiza en pequeños establecimientos.

La preocupación del sector agropecuario también está relacionada con otros cambios tributarios que contempla la iniciativa. Entre ellos, el aumento de la tarifa del IVA al 19 % para algunos insumos utilizados en la producción agrícola, como fertilizantes, semillas y maquinaria, así como la modificación de los impuestos aplicados a determinados alimentos.

Publicidad

Dignidad Agropecuaria advierte que estos cambios podrían aumentar los costos de producción y trasladarse al precio final de los alimentos. Además, existe el riesgo de que el encarecimiento de los productos reduzca las compras de los hogares, afectando tanto a los consumidores como a los productores.

Sin contar que la propuesta también contempla que varios alimentos que actualmente están exentos de IVA, es decir, tienen una tarifa del 0 y del 5%, pasen a pagar el 19 %. Entre ellos están frutas y verduras frescas, granos, hortalizas, alimentos procesados y en conserva, café, trigo, avena, harina de trigo, soya, aceites en bruto de palma y girasol, y pastas. Por su parte, productos como la carne, el pollo, los huevos, la leche y el pescado continuarían sin IVA.

El gremio considera que la propuesta de devolución del IVA debe tener en cuenta las condiciones reales del comercio y la producción agropecuaria en Colombia, especialmente en los pequeños negocios y las plazas de mercado, donde la falta de infraestructura tecnológica podría convertirse en una barrera para acceder a los beneficios planteados por el Gobierno.