FMI comienza evaluación de economía colombiana: próxima semana habrá reunión en Washington

Este lunes terminó una visita de tres días a Colombia el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Clarke, durante la cual se reunió con autoridades, empresarios, representantes de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Uno de los aspectos que resalta Clarke es el compromiso del Gobierno colombiano con el manejo de las finanzas públicas y la recuperación de la confianza de los inversionistas.

“Celebré el compromiso de las autoridades de restablecer la disciplina fiscal y la transparencia”, afirmó el funcionario.

La posición de Clarke es que una reducción oportuna y creíble de los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, reducir los costos de endeudamiento y generar mejores condiciones para la inversión privada y la creación de empleo.



Sobre la relación entre Colombia y el FMI, Clarke destaca la alianza que mantienen desde hace varios años.

“El FMI valora enormemente su larga alianza con Colombia y está dispuesto a apoyar a las autoridades para que aborden sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio”, señaló.

Subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Clarke Foto: suministrada

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El funcionario también confirmó que el organismo recibió con beneplácito la solicitud del presidente Abelardo De La Espriella para fortalecer la colaboración.

“Reafirmé nuestro compromiso de trabajar juntos para crear las condiciones necesarias para un crecimiento sólido y sostenible para todos los colombianos”, agregó.



Reunión en Washington

Como parte de este proceso, una delegación del Ministerio de Hacienda viajará la próxima semana a Washington para continuar las conversaciones con el organismo internacional.

“Esperamos recibir la próxima semana a una delegación del Ministerio de Hacienda en Washington, D.C., para continuar nuestro diálogo estrecho y constructivo”, afirmó Clarke.

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El subdirector gerente del FMI también se refirió a las reformas necesarias para mejorar la productividad y aumentar el potencial de crecimiento de Colombia.

Entre las prioridades mencionó reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, atender las deficiencias de infraestructura, reducir la informalidad y fortalecer el estado de derecho y la previsibilidad de las normas.

También hizo énfasis en la necesidad de mantener la atención sobre el gasto social y los hogares más vulnerables.

“A medida que avancen las reformas, la atención continua al gasto social prioritario y el apoyo a los hogares vulnerables ayudarán a garantizar que los beneficios de un mayor crecimiento se distribuyan ampliamente”, dijo.



Las áreas prioritarias de inversión

Otro aspecto al que le dio importancia fue a continuar invirtiendo en infraestructura energética, educación y formación de habilidades.

Según Clarke, estas inversiones serán fundamentales para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.



Agradecido con los anfitriones

Durante su visita a Bogotá, el funcionario agradeció la recepción del vicepresidente José Manuel Restrepo, del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

También destacó las conversaciones con los miembros de la junta directiva del ente emisor y los encuentros con representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Clarke explicó que estos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella y escuchar diferentes perspectivas sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta Colombia.

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Tampoco dejó de recordar la solidaridad del FMI con los colombianos afectados por el terremoto y envió palabras de condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos y se solidarizó con quienes vieron afectados sus medios de subsistencia.