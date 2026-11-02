GeoPark adelanta operación petrolera en Venezuela: Grupo Gilinski es el accionista principal

La compañía de energía GeoPark anunció que el contrato de participación productiva de 25 años para el bloque petrolero Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, ya está vigente. La compañía lo logró antes del plazo de 120 días fijado en el acuerdo, tras cumplir los hitos contractuales y regulatorios, entre ellos la aprobación del plan final de desarrollo y la firma de los acuerdos con PDVSA Petróleo.

Según el contrato, que se rige por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela y sus reglamentos, GeoPark será el operador, financiará el 100% de las inversiones de capital y tendrá una participación neta del 65%. El acuerdo incluye derechos de comercialización directa, acceso a infraestructura crítica y protecciones económicas.

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En lo operativo, la compañía prepara la toma de control del bloque antes de que termine 2026. Ya evaluó reactivar entre 300 y 400 pozos, en una fase inicial centrada en estabilizar la producción, hacer reparaciones y rehabilitar infraestructura. El CEO, Felipe Bayon, afirmó que completar la transacción con tanta antelación "es un logro significativo" y que el foco "se traslada por completo a la ejecución operacional, empezando con una toma de control segura y disciplinada".

Por otro lado, con el contrato en vigor, GeoPark completó la compra del 95% de la empresa que lo tiene, que pertenecía al Grupo Gilinski, y ahora es dueña del 100%. La compañía pagó solo con acciones y no desembolsó efectivo, ya que emitió 42.135.872 acciones ordinarias a favor de Panamerican Energy Holdings, entidad del grupo. Con ellas, el Grupo Gilinski quedará con cerca del 56,3% de GeoPark y será su accionista controlante. Podría llegar al 58,4% si cumple ciertos hitos antes del 1 de diciembre de 2026.



El Grupo Gilinski deberá lanzar, dentro de los 90 días siguientes al cierre, una oferta pública para comprar las acciones de GeoPark que aún no tenga, a 12,22 dólares por acción y por hasta 100 millones de dólares. Mientras mantenga al menos el 50% de las acciones, podrá nominar a cinco directores, y no a tres como antes. Al menos dos deberán ser independientes. GeoPark seguirá cotizando en la bolsa de Nueva York.