Gobierno alista línea de crédito para pequeños productores a través de los industriales

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que se encuentra trabajando en una nueva línea de crédito para pequeños productores del campo que se instituirá en los próximos 15 días a través de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que preside. La medida busca simplificar el acceso a recursos para los pequeños productores, trasladando al sector industrial la responsabilidad de distribuir los créditos entre sus proveedores.

"En 15 días, como presido la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en mi calidad de ministro de Agricultura, vamos a instituir una línea de crédito donde nosotros le prestamos al industrial, y el industrial le da anticipos a los pequeños, y respaldamos con el 100 % esos anticipos. En vez de hacer 300 o 400 créditos, hacemos uno solo, y el industrial se encarga de dar anticipo a sus productores para las necesidades de capital de trabajo o de inversión", explicó el ministro.

El anuncio se dio en el marco de la inauguración del Congreso Fenavi 2026, donde el ministro destacó el crecimiento de la avicultura en las últimas dos décadas. "Creció a tasas cercanas al 9 % anual, eso es una cosa maravillosa. Superó los 3.000.000 de toneladas de producción, genera más de 350.000 empleos, representa más del 26 % del PIB pecuario, y hoy está presente, como me lo dijo hace un rato el señor presidente, en el 50 % o casi el 60 % de los municipios de Colombia", afirmó.

Agricultura / referencia Foto: AFP

Dangond también propuso al gremio un pacto de trabajo conjunto para abrir nuevos mercados internacionales, pues dijo el sector ya demostró que puede liderar, ahora le faltaría demostrar que puede competir globalmente. "Vamos a enfocar la agenda en apertura de mercados, en admisibilidad sanitaria, en promoción internacional, yo mismo me voy a montar en los aviones con ustedes; en inteligencia de mercado y en eliminación de barreras comerciales”, señaló Dangond.



En el mismo evento intervino el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien se refirió a la crisis que ha enlutado a la ciudad en las últimas semanas por el colapso de varios edificios. "Estos han sido unos días muy exigentes para nuestra ciudad, muy exigentes para todos los caleños: emocionalmente, físicamente, muy exigentes para mi equipo, para los socorristas, para los bomberos, para mí, para mi familia; muy duro. Vimos mucho dolor y vimos mucha tragedia", dijo Eder.

El alcalde señaló que la crisis ha golpeado con particular fuerza a la clase media caleña y que las autoridades deberán concentrar sus esfuerzos en atender a este grupo. "Y la crisis que estamos viviendo en Cali es particular porque los estratos más afectados son los estratos 3, 4 y 5, es decir, el 70 % de clase media. Lo que queda en evidencia es que la clase media colombiana, como en otros países latinoamericanos, no tiene protección", explicó.

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Finalmente, el alcalde insistió a la ciudadanía en visitar la ciudad y participar en eventos que reactiven la economía local, y pidió especial atención para los damnificados de la tercera edad. "40.000 familias registradas como damnificadas, 40.000; eso son 85.000 personas. El 34 % de los damnificados tienen más de 62 años. Si vivía en un barrio o en un apartamento, estrato 4, estrato 5, ya hizo la vida, ya trabajó, ahí estaban todos los ahorros. Nosotros, como sociedad, no podemos permitir que esos colombianos y esas colombianas lo pierdan todo, y no lo vamos a permitir. Vamos a trabajar y vamos a encontrar esa solución", concluyó Eder.