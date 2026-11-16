El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció un Plan Destrabe para facilitar la ejecución de nuevos proyectos de inversión de Cerro Matoso, compañía minera ubicada en Córdoba y propiedad del grupo Corex.

La iniciativa fue presentada durante la Milagro Week, en Nueva York, después de una reunión entre el funcionario y el empresario Robert Yüksel Yıldırım, quien manifestó su interés en ampliar las inversiones de su grupo empresarial en Colombia.

Instalaciones de Cerro Matoso. Cortesía

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De acuerdo con Restrepo, el propósito del plan es identificar y resolver los obstáculos que actualmente retrasan los proyectos de la compañía, con el objetivo de facilitar su desarrollo y generar oportunidades económicas y laborales en la región.

El vicepresidente destacó la importancia de estas inversiones para Córdoba, donde, según indicó, cerca de 50.000 familias podrían beneficiarse de las oportunidades asociadas a la actividad de la empresa y a los programas sociales que desarrolla en su área de influencia.



Durante el encuentro, Yıldırım señaló que la operación de Cerro Matoso genera cerca de 4.000 empleos directos e indirectos. Además, presentó las cifras de los aportes económicos y sociales de la compañía durante 2025.

En ese año, Cerro Matoso entregó 334.570 millones de pesos en impuestos y regalías, destinó 10.600 millones de pesos a programas sociales y desarrolló iniciativas que beneficiaron a 25 comunidades vecinas.

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El empresario explicó que recuperar los niveles de producción permitiría fortalecer la capacidad de la compañía para generar recursos fiscales y mantener los programas sociales en la región. Sin embargo, precisó que los aportes futuros dependerán tanto de los niveles de producción como del comportamiento de los precios internacionales.

La reunión también permitió conocer el interés del grupo empresarial en ampliar su presencia en otros sectores de la economía colombiana, particularmente en minería, energía, infraestructura portuaria y logística.

Cerro Matoso. Cortesía

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Entre las oportunidades que evalúa se encuentra el desarrollo de un puerto en el Caribe colombiano, como parte de una estrategia de expansión de sus operaciones.

Yıldırım aseguró que las inversiones de su grupo en el país podrían alcanzar varios miles de millones de dólares, especialmente en proyectos relacionados con minerales críticos y logística.

El empresario confirmó, además, que viajará a Colombia en diciembre para avanzar en conversaciones y posibles acuerdos de inversión.