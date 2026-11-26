El Gobierno nacional proyecta reactivar los subsidios para la compra de vivienda en Colombia a través del programa Mi Casa Milagro, iniciativa que reemplazaría a Mi Casa Ya y que busca facilitar el acceso a vivienda nueva de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Según el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la convocatoria podría abrir en marzo de 2027, aunque la fecha dependerá de la definición de los recursos y del mecanismo de financiación con el Ministerio de Hacienda.

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La propuesta contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para la compra de vivienda nueva, con el propósito de ayudar a las familias a completar los recursos necesarios para acceder a un inmueble. El Gobierno también estudia la posibilidad de respaldar el programa mediante vigencias futuras, lo que permitiría comprometer recursos de presupuestos posteriores.

Vivienda propia en Colombia. Foto: creada con IA.

El anuncio se da en medio de las dificultades que enfrenta el sector de la vivienda y de las familias que no han podido concretar la compra de un inmueble por falta de apoyo económico. De acuerdo con las cifras expuestas por el ministro, alrededor de 153.000 familias habrían perdido la posibilidad de cerrar sus negocios inmobiliarios, mientras que otros balances del Ministerio señalan que más de 193.000 hogares desistieron de comprar vivienda durante el último cuatrienio.



Sin embargo, todavía no están definidos los requisitos para acceder a Mi Casa Milagro, los criterios de priorización, los límites de ingresos, las condiciones relacionadas con el Sisbén ni el proceso de inscripción. El Ministerio deberá establecer estas condiciones y precisar cuántos subsidios serán entregados y cuál será el presupuesto destinado específicamente a la iniciativa.

Dentro de los anuncios del Gobierno también se contempla un convenio entre Fonvivienda y el Fondo Milagro por 1,7 billones de pesos, que proyecta la construcción de 4.700 viviendas nuevas, 1.050 viviendas rurales y 20.000 mejoramientos habitacionales. La administración también plantea inversiones por 20,16 billones de pesos en vivienda, agua potable y saneamiento básico durante el próximo cuatrienio.

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Por ahora, marzo de 2027 es la fecha proyectada para la apertura de la convocatoria, pero no existe un calendario definitivo de inscripciones ni una reglamentación oficial que permita iniciar las postulaciones.