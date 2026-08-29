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Blu Radio  / Economía  / Gobierno congela precios de gasolina y ACPM en solidaridad con víctimas del terremoto

Gobierno congela precios de gasolina y ACPM en solidaridad con víctimas del terremoto

La medida busca aliviar la situación financiera de los hogares colombianos y responde, de manera especial, a la condición de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.

Gasolina / Diesel
Hay diferentes tipos de combustible: gasolina, diésel, etc.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El Gobierno nacional no incrementará los precios de referencia de la gasolina corriente y del ACPM a partir de hoy y durante el mes de septiembre. La medida busca aliviar la situación financiera de los hogares colombianos y responde, de manera especial, a la condición de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.

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La decisión, que se adopta de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, busca mitigar el incremento en los costos de transporte de alimentos y bienes de primera necesidad, así como facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el terremoto.

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