Gobierno desmontará subsidios de energía y gas para estratos 1, 2 y 3: Mauricio Gómez

El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, denunció que en 2019 el Gobierno desmontará los subsidios de energía y gas para el estrato 3.

En entrevista con BLU Radio, el parlamentario dijo que fue el propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien le comunicó la decisión el miércoles pasado en un desayuno de coordinadores ponentes del Presupuesto General de la Nación.

Añadió que Carrasquilla confirmó que en 2020 se desmontarán estos subsidios para los estratos 1 y 2, porque dijo que se opondrá rotundamente a estas iniciativas.

“Priman los medios y no la gente. No entiendo como el presidente Duque va por un lado y el ministro va por otro. Veo un ministro muy cercano a los miembros económicos y no piensa en la gente”, añadió.

Para el ministro, quitar el subsidio en estratos 1 y 2 haría subir la tarifa en un 76%, algo que termina siendo un duro golpe para el bolsillo de millones de personas.

“En el estrato 1 y 2 se incrementaría en un 76% y en el estrato 3, entre el 30 y 35%”, puntualizó, tras agregar que esta decisión sería igual de grave que imponer IVA a toda la canasta familiar.

