Gobierno embargará cuentas bancarias a quiénes estén en está página

Miles de ciudadanos enfrentarían un duro castigo debido a su situación tributaria, luego de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reforzara sus medidas de cobro contra quienes tienen obligaciones pendientes con el Estado. La estrategia contempla embargos sobre cuentas bancarias, bloqueos de tarjetas de crédito y retención de recursos de personas y empresas que figuren en los registros oficiales de deudores.

La medida hace parte de las acciones que buscan fortalecer el recaudo tributario y reducir los niveles de evasión fiscal. Para ello, la entidad busca coordinar acciones con bancos y cooperativas, que llevarán a cabo las órdenes emitidas por las autoridades tributarias una vez se confirme la existencia de una deuda exigible.

Embargarán y bloquearán cuentas bancarias

De acuerdo con lo planteado por la DIAN, los procedimientos se aplicarán de manera progresiva y estarán enfocados en contribuyentes que no atendieron requerimientos previos o que siguen acumulando obligaciones tributarias sin normalizar su situación.



Las medidas contemplan:



Bloqueo de cuentas bancarias.

Congelamiento de tarjetas de crédito.

Retención de recursos disponibles para cubrir las deudas.

Restricciones sobre productos financieros asociados al contribuyente.

La entidad señala que estas acciones se ejecutan dentro de los procesos administrativos de cobro y buscan recuperar recursos adeudados al Estado.

DIAN

¿Cómo averiguar si es deudor en la DIAN?

Uno de los aspectos más importantes para evitar sanciones es verificar periódicamente el estado tributario. Los ciudadanos pueden consultar su situación a través de los canales oficiales de la DIAN y revisar si existen procesos abiertos o requerimientos pendientes.

Publicidad

Para hacerlo, la entidad recomienda:



Ingresar al portal MUISCA.

Consultar las notificaciones oficiales enviadas por la DIAN.

Comunicarse con las líneas de atención habilitadas por la entidad.

Verificar cualquier comunicación relacionada con procesos de cobro.

Las autoridades recuerdan que ignorar los requerimientos puede acelerar la adopción de medidas como el embargo de cuentas o la retención de fondos.

Cómo evitar que su cuenta bancaria sea embargada

La principal recomendación de la DIAN es atender oportunamente las obligaciones tributarias y responder a las comunicaciones oficiales.

Publicidad

Entre las acciones preventivas se encuentran ponerse al día con impuestos pendientes, solicitar acuerdos de pago cuando existan dificultades económicas y mantener actualizada la información personal y financiera ante la entidad.

En caso de que el embargo ya haya sido aplicado, los contribuyentes pueden solicitar una revisión administrativa o adelantar un acuerdo para normalizar la deuda. Una vez se demuestre el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, podrá iniciarse el proceso para levantar las restricciones financieras.

La DIAN insiste en que estas medidas buscan fortalecer el cumplimiento tributario y garantizar que los recursos públicos necesarios para financiar programas e inversiones lleguen efectivamente a las arcas del Estado. Para los expertos, la recomendación más importante sigue siendo revisar periódicamente el estado fiscal y actuar antes de que un proceso de cobro avance hasta las etapas de embargo.