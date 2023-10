Gobierno entregaría este año 31 % menos en transferencias monetarias frente al 2022

El Gobierno nacional entregaría este año un 31 % menos dinero en transferencias monetarias a las familias colombianas frente al 2022, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda con corte a 31 de agosto y cálculos de Blu Radio.

De acuerdo con las cifras en 2022, el Gobierno giró un total de 12.38 billones de pesos en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución de Iva, Colombia Mayor e Ingreso Solidario.

En contraste, el valor de lo que pretende entregar el Gobierno en esos mismos programas este año es de 8.52 billones de pesos, según las apropiaciones vigentes a 31 de agosto. De esa cifra, el Gobierno ya ha pagado 5 billones.

Es decir, estamos hablando de un recorte de 3.86 billones o 31.2% frente al año pasado explicado principalmente porque la desaparición de Ingreso Solidario no alcanza a ser compensada por el crecimiento de los demás programas de transferencias.

Sin embargo, las transferencias monetarias en este Gobierno ya duplican lo que se entregaba en el país antes de la pandemia a pesar de que hay programas que no se han implementado.

El Gobierno anunció la creación de nuevos programas de subsidios como el pago de un millón de pesos a jóvenes para que no caigan en manos de grupos criminales (Jóvenes en Paz) o la entrega de apoyos a través del programa Hambre Cero. Sin embargo, cuando indagamos por el presupuesto o la ejecución de esos programas el Ministerio de Hacienda dijo que no tenía registros. En otras palabras, que hasta agosto no se había pagado nada.

"Esta dirección no cuenta con la información de los programas relacionados con Jóvenes en Paz, Renta Ciudadana, Subsidio Madres Cabeza de Familia y Hambre Cero, en la medida que dichos programas se encuentran en proceso de implementación por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, Departamento Nacional de Planeación, el sector comercio, trabajo, inclusión social e igualdad y equidad y el sector Trabajo y Educación”, respondió el Ministerio de Hacienda a un derecho de petición de Blu Radio.

A continuación encuentra el detalle de las cifras de los recursos que efectivamente pagó el gobierno discriminados por cada programa de transferencias monetarias para los años 2018 a 2022. Para 2023 incluimos la apropiación vigente (es decir, el plan de gasto) y lo que efectivamente se ejecutó con corte a 31 de agosto.

Encuentre aquí la tabla de origen de los cálculos

