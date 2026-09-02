Gobierno prepara observatorio a precios de Internet y servicios móviles por concentración de mercado

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se prepara para vigilar la evolución de los precios del servicio de Internet hogar y de los servicios móviles en Colombia, en medio de los cambios que ha vivido el mercado y de una 'peligrosa' simetría entre sus dos principales jugadores: Claro y la nueva Tigo.

La iniciativa se llama 'Observatorio de Rivalidad Competitiva' y en una primera etapa rastreará los precios ofrecidos a los usuarios para detectar si existen comportamientos irregulares en los precios o si hay cláusulas abusivas que distorsionen el mercado.

No solamente se analizará lo que se cobra al usuario final; también está sobre la mesa el acceso a la infraestructura de redes y la relación entre los gigantes de la industria y los operadores de menor tamaño. Si hay hallazgos graves, la CRC podría llevar denuncias directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio e incluso crear nueva regulación para el sector de las telecomunicaciones.

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"El mercado exhibe hoy una peligrosa simetría entre Comcel y el ente integrado Tigo, contrastando con una asimetría crítica frente al resto de competidores. En ese contexto, los análisis de la CRC revelan que los dos operadores cuentan con incentivos para la coordinación tácita o explícita, donde se prevé que, de suceder, la coordinación contaría con una alta estabilidad interna y, además, su estabilidad externa estaría generada por la incapacidad de los operadores de menor escala para reaccionar", advierte la entidad en un documento.



Para la CRC Comcel (Claro) tiene un gran poder de mercado reflejado no solo en que se queda con el 59% de la facturación, sino en que además es líder en tecnología 5G con una cobertura del 57% en ciudades como Bogotá y Medellín. Esa superioridad técnica que "se puede traducir directamente en una capacidad diferenciada para extraer una mayor monetización de sus activos y capturar a los segmentos de usuarios de mayor valor".

A esto se suma el interés de Claro por comprar unos 32 mil kilómetros de la red de fibra óptica de Azteca en el país, un negocio que podría potenciar aún más ese tráfico de Claro en las redes de 5G y ampliar su ventaja frente a los demás jugadores.

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Además, existe el temor del regulador de que se incrementen los precios del servicio de Internet fijo residencial luego de la fusión Tigo-Movistar.

La primera parte del trabajo del Observatorio de Rivalidad Competitiva de la CRC será el análisis de bases de datos. Si ese análisis encuentra comportamientos anómalos o señales de coordinación entre las compañías, se activa la segunda fase, con requerimientos de información sobre costos, inversiones, tráfico y desempeño de la red, de tal manera que se pueda evaluar la eficiencia técnica para la provisión de servicios de telecomunicaciones desde el lado de la oferta y operación de los jugadores en el mercado.