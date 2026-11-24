El Conpes, un organismo de coordinación dentro del gobierno nacional, dio vía libre a la contratación de créditos externos hasta por 5.800 millones de dólares y encomendó al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación la gestión de esas operaciones. La decisión coincide con las negociaciones entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional en torno a un paquete de ayuda que le permita al país paliar su crisis fiscal.

"Dentro de las alternativas de financiamiento externo resulta prudente preservar la posibilidad de acceder a líneas, facilidades o instrumentos de crédito ofrecidos por entidades como el FMI. La disponibilidad de este tipo de alternativas complementa las demás fuentes de financiamiento externo y amplía el conjunto de instrumentos a disposición del país para responder ante escenarios de mayor vulnerabilidad externa, necesidades de balanza de pagos o condiciones adversas de acceso al financiamiento internacional", señala el documento.

Colombia y el FMI. Foto: AFP - Flow

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El gobierno viene hablando de sus acercamientos con el FMI desde hace varias semanas aunque aún no ha oficializado el monto del crédito, el tipo de crédito al que puede acceder el país, ni qué condiciones deberá cumplir el gobierno para acceder a esos recursos. Sin embargo, el propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha ambientado la posibilidad de un desembolso de más de 5 mil millones de dólares el próximo año.

La aprobación del documento Conpes no implica que la operación de financiamiento con el FMI sea concretada automáticamente, pero sí permite que se pueda desembolsar tan pronto como estén finalizadas las condiciones del acuerdo.



Además de los acercamientos con el FMI, el gobierno colombiano está adelantando operaciones de financiamiento externo con el acompañamiento de entidades como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Banco de Desarrollo de Alemania, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Instituto de Crédito Oficial de España, entre otros.

"Considerando las necesidades de financiamiento definidas en el Plan Financiero 2027 y los préstamos de libre destinación contratados a la fecha con cargo al cupo aprobado por el Documento CONPES 4135, resulta evidente que el monto disponible resulta ser insuficiente para que la Nación maximice el financiamiento de libre destinación al que puede llegar a tener acceso. Por esta razón, se hace necesario solicitar un nuevo cupo que faculte al Gobierno nacional para contratar operaciones de libre destinación y rápido desembolso para financiar oportunamente el PGN (Presupuesto General de la Nación) en 2027", agrega el documento.

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El nuevo cupo también le permitirá al gobierno reaccionar ante los "eventuales escenarios de presión de los mercados internacionales". Los 5.800 millones de dólares para crédito externo se cuentan dentro del techo global de la deuda aprobado por el Congreso colombiano en 2024.