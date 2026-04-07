Gobierno radica anteproyecto del presupuesto 2027 ante el Congreso

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027, con el que arranca oficialmente la discusión sobre cómo se distribuirán los recursos del país en el próximo año. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y servirá como base para construir el presupuesto definitivo.

El documento se elaboró teniendo en cuenta un crecimiento estimado de la economía del 2,6 % para 2026 y cercano al 3 % para 2027, lo que refleja una expectativa de recuperación moderada impulsada por el aumento de la actividad tanto interna como externa.

Este primer borrador recoge la información de ingresos y gastos de todas las entidades del Estado, consolidada en el sistema financiero del Gobierno, y marca el punto de partida para definir cuánto dinero recibirá cada sector.

El presupuesto de 2026 podría quedar por decreto Foto: Blu Radio

Según lo planteado, el presupuesto priorizará las principales apuestas del Gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer la seguridad, avanzar en la protección del medio ambiente y promover un cambio hacia una economía más productiva.



A partir de ahora, se abrirá un proceso de trabajo conjunto con el Congreso, en el que se realizarán mesas sectoriales durante los próximos meses para revisar las necesidades de cada área y ajustar la distribución de los recursos.

La versión definitiva del presupuesto será presentada el 29 de julio de 2026, fecha en la que se conocerá el proyecto final que definirá el manejo de las finanzas públicas del país en 2027.