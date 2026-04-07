En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno radica anteproyecto del presupuesto 2027 ante el Congreso

Gobierno radica anteproyecto del presupuesto 2027 ante el Congreso

El presupuesto se definirá en los próximos meses con base en un crecimiento proyectado de 2,6 % para 2026 y cercano al 3 % para 2027, antes de su presentación final al Congreso el 29 de julio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad