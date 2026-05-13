Gobierno realiza megasubasta de deuda pública: las tasas de interés ya están en el 14%

En un movimiento inusual, el Ministerio de Hacienda triplicó el tamaño de la subasta semanal de deuda pública y logró que los inversionistas locales le prestaran 6 billones de pesos en total. Es la subasta más grande que ha hecho el Gobierno colombiano en su historia y coincide con un año de problemas de caja para el Gobierno nacional y de líos fiscales.

A pesar de que la subasta fue exitosa y de que el Gobierno recibió ofertas de compra por más de 12 billones de pesos, las tasas de interés siguen disparadas y están ya en el 14 % o por encima de ese nivel. La referencia con menores tasas cerró el día en el 13,9 %, mientras que la tasa más elevada fue del 14,79 %. Un nivel nunca antes visto.

Los intereses que hoy paga el Gobierno siguen al alza, a pesar de que el Banco de la República pausó los incrementos a su propia tasa de interés.

Dinero colombiano, peso colombiano Foto: Blu Radio

¿Qué dice el mercado sobre la subasta?

Para operadores y analistas de mercado es evidente que el Gobierno está "afanado" por conseguir financiación en un contexto en el que los gastos superan con creces a los ingresos. Por ejemplo, al 1 de mayo, la caja del Gobierno (su cuenta de ahorros en el Banco de la República) estaba en COP 7,7 billones, cifra baja en comparación con el histórico.



En lo corrido del año, el Gobierno ha intentado reponer el faltante de una reforma tributaria, que fue hundida el año pasado, con la declaratoria de dos estados de emergencia económica y social y los impuestos expedidos por decreto.

"Realmente, la caja del Estado, es decir, el pago del funcionamiento diario del Estado, se ha visto en sus niveles mínimos, y yo creo que esto, junto a las noticias recientes de buscar financiamiento, por ejemplo, en las pensiones y en otros marcos, sin lugar a dudas, demuestran unos difíciles momentos de necesidad de financiamiento para el Estado colombiano", explicó el jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, César Pabón.

La noticia coincide con la pelea del Gobierno con el Consejo de Estado por 5 billones de pesos, y hay quienes creen que esa es la explicación de la megasubasta.

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El plan del Gobierno era recibir 5 billones de pesos de recursos de las AFP este jueves 14 de mayo. Sin embargo, el Consejo de Estado frenó el traslado mientras toma una decisión de fondo sobre un decreto demandado. Los recursos corresponden a unas 20.000 personas que se pasaron del régimen privado a Colpensiones y que hoy ya están cobrando su pensión.



¿Qué dice el Gobierno nacional sobre la megasubasta de deuda pública en Colombia?

Blu Radio contactó al Ministerio de Hacienda para obtener comentarios para esta nota, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación.

El Gobierno tiene previsto dar un reporte de la evolución de la deuda pública este jueves 14 de mayo.