Gobierno recompra deuda externa buscando ahorros, pero en Colombia le cobran cada vez más

El gobierno colombiano está recomprando su propia deuda en los mercados internacionales, buscando ahorros. En contraste, se está endeudando cada vez más a corto plazo y a tasas altas en el mercado colombiano.



¿Cómo funciona la recompra de deuda externa de Colombia?

El Gobierno nacional anunció la recompra de 4.560 millones de dólares de su propia deuda externa como parte de una operación de manejo de la deuda que le permitirá ahorrar unos 6.214 millones de dólares en intereses para los próximos años.

Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta es una operación exitosa que llevó la tasa en dólares a 4,26 %, unos 16 puntos por debajo de la tasa que pagaba el gobierno en enero de 2025.

Billetes colombianos Foto: Blu Radio

La apuesta del gobierno está centrada en el éxito de una operación en francos suizos (técnicamente un Total Return Swap) que está en curso. Si esa operación sale como espera el Ministerio de Hacienda, "la deuda externa como porcentaje del total de la deuda alcanzará un mínimo histórico del 25 %, comparado con el 41,8 % registrado a finales del año 2022, reduciendo significativamente la vulnerabilidad del país ante futuros choques externos".

La operación en francos, que vence el 31 de julio de 2026, involucra unos 9.300 millones de dólares en deuda pública y ha sido fuertemente criticada por quienes consideran que es una operación poco tradicional y riesgosa.



Desde 2025, el gobierno ha salido cuatro veces a comprar sus propias deudas.



En casa, las tasas de interés siguen subiendo

La contracara de la operación en Suiza es que el gobierno quedó más apretado en términos de caja y se está financiando a plazos más cortos en pesos. La peor parte es que está pagando cada vez más intereses por esa clase de deuda, y la última subasta cerró con la tasa más alta registrada desde 2009: 13,72 %. Hace un año, la subasta de corto plazo había cerrado en 9,51 %.

Para referencia, la tasa que paga el gobierno por deuda a un año es más alta que la que hoy el Banco de la República le cobra a los bancos por préstamos a un día (11,25 %).

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

"Estas últimas semanas, nos estamos endeudando a niveles 'poco probables del 14 %'", explica el economista Diego Montañez Herrera, haciendo una ironía sobre declaraciones previas de funcionarios del gobierno en las que descartaban que las tasas locales fueran a llegar a ese punto.

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Vale recordar que la Contraloría General de la República emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública y el peso cada vez mayor de las tasas de interés en el presupuesto nacional.