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Blu Radio  / Economía  / Grandes marcas enfrentarán audiencia clave para definir su futuro financiero

Grandes marcas enfrentarán audiencia clave para definir su futuro financiero

Con deudas que superan los 200.000 millones de pesos, Restcafé S.A.S. y Franquicias y Concesiones S.A.S., empresas detrás de OMA y Presto, buscan reorganizar sus finanzas en una audiencia convocada por la Superintendencia de Sociedades.

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