Grandes marcas enfrentarán audiencia clave para definir su futuro financiero

La Superintendencia de Sociedades convocó para el próximo 20 de abril de 2026 la audiencia de confirmación de los acuerdos de reorganización de Restcafé S.A.S. y Franquicias y Concesiones S.A.S., empresas reconocidas en el mercado por operar las marcas OMA y Presto.

Estas compañías atraviesan un proceso clave para redefinir su situación financiera, con el objetivo de reorganizar pasivos que superan, en conjunto, los 200.000 millones de pesos. En detalle, Restcafé busca reestructurar obligaciones cercanas a los 114.000 millones, mientras que Franquicias y Concesiones registra deudas por más de 104.000 millones.

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

Los acuerdos de reorganización fueron presentados entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2026 por la promotora de las sociedades, logrando un respaldo mayoritario por parte de los acreedores. En el caso de Franquicias y Concesiones S.A.S., la votación favorable alcanzó el 82%, mientras que Restcafé S.A.S. obtuvo un 76%, lo que permitió avanzar a la fase de evaluación judicial.

Durante la audiencia, el juez del concurso será el encargado de verificar la legalidad de los acuerdos, así como el cumplimiento de obligaciones fundamentales, entre ellas los pagos de seguridad social y las retenciones de carácter obligatorio. Este paso es determinante, ya que de su aprobación depende la viabilidad de los planes de salvamento empresarial.



“Este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo, mediante herramientas que facilitan la recuperación de las empresas.

Billetes de distintos valores. Foto: Blu Radio.

Desde la Superintendencia de Sociedades reiteramos nuestro compromiso con la salvaguarda del tejido empresarial y la promoción de soluciones que contribuyan a la estabilidad económica del país”, señaló el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.

De esta manera, la audiencia del 20 de abril marcará un punto decisivo para Restcafé y Franquicias y Concesiones, en un escenario en el que se definirá su continuidad operativa y la estabilidad de cientos de empleos asociados a estas tradicionales marcas en Colombia.