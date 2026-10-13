Grupo Aval toma medida que beneficiaría a quienes hacen mercado en Tiendas D1 y otros supermercados

Los supermercados representan una parte importante del presupuesto de los hogares colombianos. Un informe de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y la firma Raddar señala que las familias destinaron alrededor del 38,30 % de sus ingresos a la compra de alimentos en 2024, con un gasto cercano a los $900.000 por hogar.

Ante los hábitos de consumo y la búsqueda de alternativas para administrar los gastos, el Banco de Bogotá, filial del Grupo Aval, lanzó una campaña que permite a sus clientes participar por bonos digitales de $200.000 para redimir en tiendas D1, Ara, Éxito y Carulla.

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La iniciativa busca incentivar el uso de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. La campaña estará disponible hasta el 1 de noviembre de 2026 y permitirá acumular puntos de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Grupo Aval. Foto: Blu Radio.

¿Cómo recibir bonos de $200.000 para comprar en tiendas D1?

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El Banco de Bogotá señaló que los participantes pueden acumular puntos por cada transacción de dinero que reciban en su cuenta de ahorros a través de Bre-B. De acuerdo con la entidad, cuanto más dinero reciban, más oportunidades tendrán de ganar.

“Solo necesitas compartir tu llave para recibir plata. Al hacerlo, participas por un bono digital de $200.000 para redimir en D1, Éxito, Ara o Carulla. Entre más plata recibas, más oportunidades tienes de ganar”, explicó el banco.

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Una vez finalizada la campaña, los clientes con los puntajes más altos podrán acceder a los bonos digitales, que podrán utilizarse en los supermercados incluidos en la promoción.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la campaña?

Los clientes interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:



Ser personas naturales mayores de edad.

Tener una cuenta de ahorros activa en el Banco de Bogotá, habilitada para operar con Bre-B.

Recibir dinero en esa cuenta mediante Bre-B durante la vigencia de la campaña.

Mantener actualizada la información de contacto registrada en el banco.

La participación está sujeta a los términos y condiciones establecidos por el Banco de Bogotá.

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¿Hasta cuándo se puede participar por los bonos digitales?

La campaña estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2026. Durante este periodo, quienes cumplan los requisitos podrán acumular puntos mediante las transferencias recibidas.

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Los bonos no se entregarán automáticamente a todos los participantes. La selección dependerá de los puntajes obtenidos y de las reglas definidas por el banco.