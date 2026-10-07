D1 lanza tiendas «premium» en Colombia: ya son 10 y estrenan nueva imagen

Durante años, Tiendas D1 han mantenido una imagen reconocida en todo Colombia, asociada por muchos consumidores con la eficiencia: pisos claros, estanterías funcionales y productos exhibidos en cajas y espacios que buscan reducir costos de operación. Sin embargo, la apariencia ha empezado a cambiar en varias tiendas del país.

Según lo revelado en videos publicados en TikTok, algunos locales ahora tienen una apariencia más cercana a un formato premium, con elementos de madera, iluminación cálida, estanterías oscuras, grandes ventanales y elementos metálicos en la fachada. Este cambio ha llevado a hablar de un formato diferente para algunas tiendas de D1.

Publicidad

Pese a ello, la cadena aún no ha denominado de esa manera el nuevo concepto. Lo que sí está claro es que el nuevo diseño ya se encuentra en 10 establecimientos en Colombia. La transformación se centra en la imagen y la experiencia de compra, mientras que los productos mantienen la propuesta de descuento que ha caracterizado a D1.

¿Cómo es la nueva imagen de D1?

Uno de los establecimientos que más ha llamado la atención está ubicado en la carrera 11 con calle 85, en Bogotá, cerca del centro comercial Andino. El establecimiento conserva elementos de la identidad de D1; sin embargo, incorpora grandes ventanales y un logo metálico con iluminación.

En su interior cuenta con pisos con acabados de madera, revestimientos similares en algunas paredes, estanterías oscuras y una iluminación más cálida. También cambia parcialmente la exhibición de los productos: aunque todavía hay mercancía organizada en cajas, una mayor cantidad aparece directamente en los estantes.

Publicidad

Según la compañía, estos nuevos diseños en sus tiendas hacen parte de la intención de ofrecer una "mejor experiencia", con productos de mejor calidad y precios bajos todos los días.

Publicidad

¿Cuáles son las 10 tiendas D1 que tienen el nuevo diseño?

El nuevo diseño se encuentra presente en distintos puntos del país. En Bogotá y municipios cercanos están:



Centro Comercial Mallplaza.

Mercado del Chicó.

Anapoima.

86 Once.

En Medellín están:



Centro Comercial Santafé.

El Campestre.

Pilarica 2.

El concepto también llegó a:



La Florida, en Floridablanca.

La Quinta, en Bucaramanga.

El Recreo, en Montería.

Varios de estos establecimientos están ubicados en centros comerciales o zonas donde la oferta comercial es diferente a la de los puntos tradicionales de la cadena.

¿D1 está creando tiendas con experiencias premium?

Publicidad

Por ahora, D1 no ha dado información que confirme una categoría "premium" ni que en estos establecimientos sus productos tengan precios diferentes.

Sin embargo, expertos consideran que el cambio de diseño puede ser un medio para conectar con audiencias más sofisticadas desde el punto de vista del marketing.

Publicidad

La transformación está principalmente en el espacio. Los precios continuarán con la lógica de D1, es decir, encontrar una tienda con estanterías oscuras y otra iluminación no quiere decir que se deba pagar más por los productos.

Además, D1 cuenta con más de 2.700 puntos habilitados y presencia en al menos 550 municipios y con más de 21 billones, mientras que alrededor del 80 % de sus ventas corresponden a cerca de 90 marcas propias.