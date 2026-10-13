Colpensiones revela las fechas de pago de las mesadas y la prima de Navidad de 2026

Colpensiones anunció las fechas previstas para el pago de las mesadas pensionales de octubre, noviembre y diciembre de 2026, incluida la prima de Navidad. De acuerdo con la información divulgada, la entidad cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las transferencias, pese a las alertas sobre la financiación del sistema pensional.

Los ministerios del Trabajo y de Hacienda también han afirmado que están garantizados los recursos para cubrir los pagos al cierre del año. El calendario contempla a los pensionados de Colpensiones, incluidas las personas que reciben la pensión de sobrevivientes.

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¿Cuándo paga Colpensiones las mesadas de octubre, noviembre y diciembre de 2026?

De acuerdo con el cronograma informado, estas son las fechas previstas para los pagos de los últimos tres meses del año:



Mesada de octubre: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. Mesada de noviembre: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. Mesada de diciembre y prima de Navidad: jueves 24 de diciembre.

La mesada 13 corresponde al pago adicional que reciben los pensionados en diciembre. Según la programación divulgada, se consignará el 24 de diciembre, junto con la mesada de ese mes.



Ahorro en pensiones y salud Afp-Magnific

De esta manera, la entidad mantendrá las fechas anunciadas para el cierre del año, mientras el Gobierno sostiene que dispone de los recursos para cumplir con las obligaciones pensionales.

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¿Qué cambios tendrá Colpensiones con la reforma pensional?

Con la reforma pensional aprobada por el Congreso y avalada en su mayoría por la Corte Constitucional, Colpensiones se proyecta como el único pagador del sistema de pensiones.

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Sin embargo, los cambios están previstos para comenzar a aplicarse en abril de 2027. Esa fecha podría modificarse si el alto tribunal decide aplazar nuevamente la entrada en vigor de la norma.

Por ahora, el calendario anunciado corresponde a los últimos tres meses de 2026 y no depende de la fecha prevista para la implementación de la reforma.

¿Qué alertas existen sobre la financiación de las pensiones en Colombia?

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Asofondos ha advertido que en 2027 será necesario revisar el déficit de recursos destinados al pago de las pensiones. De acuerdo con el gremio, la implementación de la reforma demandará financiación adicional y podría aumentar la presión sobre las finanzas del Estado.

Estas advertencias se refieren a los retos previstos para el próximo año. Para el cierre de 2026, Colpensiones y los ministerios del Trabajo y de Hacienda han señalado que los recursos para pagar las mesadas están garantizados.